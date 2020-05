Final Fantasy XIV gratuit sur PS4 jusqu’au 26 mai

Final Fantasy XIV, le MMORPG de Square Enix, est disponible gratuitement en téléchargement via le PlayStation Store jusqu’au 26 mai prochain.

Trente jours d’essai gratuits

Les joueurs désireux de se lancer dans l’aventure Final Fantasy XIV pourront télécharger gratuitement l’édition Starter du jeu et ainsi bénéficier de 30 jours d’essai gratuits sur sa version de départ, Final Fantasy XIV : A Realm Reborn. Les aventuriers souhaitant continuer leur découverte d’Éorzéa au-delà de la période d’essai devront payer l’abonnement mensuel du jeu. De plus, l’édition Starter n’inclut aucune des extensions sorties à ce jour (Heavensward, Stormblood et Shadowbringers).

Le jeu, qui a enregistré plus de 18 millions de joueurs depuis sa sortie en 2014, a par ailleurs accueilli le 18 février dernier son patch 5.2, intitulé Echoes of a Fallen Star.