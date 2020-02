Final Fantasy XIV: la mise à jour 5.2 dévoile sa date de sortie avec un trailer

Final Fantasy XIV n’en finit plus de proposer du contenu à ses joueurs. C’est lors de l’habituelle Lettre du Producteur tenue par Naoki Yoshida lui-même, que l’arrivée du prochain contenu a été présenté. C’est l’extension Echoes of a Fallen Star qui vient d’obtenir une date de lancement et un trailer.

Final Fantasy XIV – Echoes of a Fallen

Les guerriers de la lumière n’auront plus à attendre longtemps, comme nous l’apprend ce trailer, la prochaine extension arrivera dès le 18 février prochain. L’extension que l’on appelle Echoes of a Fallen réserve quelques nouveautés à venir comme la détaillé le producteur lors de son live.

Les principales nouveautés

Nouvelles quêtes de l’épopée

Nouveau raid : Les Accords d’Eden

Nouveau donjon : l’Anamnesis Anydre

Nouveau défi : Les Nuées de Brandons

Nouvelles quêtes tribales

Comme vous pouvez le constater, les guerriers des ténèbres auront de quoi s’occuper ces prochains jours. Ce ne sont pas les seules nouveautés, car la suite de la chronique d’une nouvelle ère permettra de percer les secrets de la nouvelle série d’armes. Vous aurez aussi la possibilité de participer aux nouvelles quêtes de la saga d’armes ultimes.

Les passionnés du craft et de la récolte auront aussi le droit à leur lot de nouveautés avec de nouvelles quêtes et autres défis dédiés entièrement aux disciples de la main et de la terre. Quelques ajustements seront aussi de la partie concernant les Jobs et actions PvP.

Fan Festivals

Les joueurs ont eu la surprise de connaître les nouvelles dates des Fan Festivals au cours de cette Lettre du producteur. On rappelle que l’année dernière celle-ci était organisée à Paris et que cette fois-ci sera donc au tour de Londres pour l’Europe. Voici l’ensemble de ces dates :

San Diego : 6-7 Novembre 2020

: 6-7 Novembre 2020 Nagoya : 19-20 Décembre 2020

: 19-20 Décembre 2020 Londres : 20-21 Février 2021

Pour l’occasion, les équipes de Final Fantasy XIV ont mis en ligne une nouvelle vidéo d’annonce des nouvelles dates du Fan Festival, à découvrir juste ici.