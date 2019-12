Final Fantasy VII Remake : Une démo sera prochainement disponible

C’est sans aucun doute l’un des titres les plus attendus pour 2020 : Final Fantasy VII Remake pointera le bout de son nez en mars prochain et nombreux sont les joueurs qui aimeraient déjà mettre les mains dessus. Rassurez-vous, vous devriez pouvoir y toucher dans peu de temps puisqu’une démo se profile à l’horizon.

Quand arrive la démo de Final Fantasy VII Remake ?

Bon nombre de fans attendaient la venue d’un essai jouable et celui-ci est presque confirmé : c’est le tracker de jeux Gamstat, qui recense automatiquement tout ce qui a été ajouté au PlayStation Store, qui a listé la présence d’une démo pour Final Fantasy VII Remake.

Même si Square Enix n’a pas encore officialisé la chose, l’apparition d’une fiche produit sur le PlayStation Store est largement suffisant pour confirmer son existence. Il ne reste donc plus qu’à attendre une date et des informations sur son contenu (sans doute ce que l’on a vu à la Gamescom) mais cela ne devrait plus tarder.

On rappellera évidemment que la date tant attendue, c’est le 3 mars 2020 pour la sortie de Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 4. Sur les autres supports (Xbox probablement), il faudra patienter jusqu’en 2021.