Final Fantasy VII Rebirth s’illustre avec un trailer impressionnant et sortira au début de l’année 2024, sur deux disques

Une suite ambitieuse, et qui prend de la place

Le remake est sur le point d’entrer dans sa deuxième partie, qui fait donc le pari de l’ouverture. On pouvait craindre que le jeu reste en couloir malgré l’arrivée du groupe de héros en dehors de Midgar, mais les premières images que l’on voit ici nous montrent de grands environnements ouverts, et surtout sublimes. On ne sait pas encore à quel point ce monde sera ouvert mais on imagine qu’il sera coupé par zones, et ce même si le jeu promet d’être massif.

Car oui, vous l’avez lu dans le titre, Final Fantasy VII Rebirth tiendra sur deux disques, rien que ça. De quoi rappeler la sortie du jeu original sur PS1, qui tenait sur 3 disques. Une preuve de l’immense contenu qui nous sera offert, ou d’un manque d’optimisation de la part de l’éditeur, faîtes votre choix. Toujours est-il que l’ambition est pleinement affichée.

Ce trailer permet également de voir quelques scènes clés de l’aventure, avec la confirmation que Red XIII et Yuffie rejoindront le groupe en tant que personnages jouables dans cette partie. On ignore encore si Cid, Vincent et Cait Sith seront aussi jouables (on parie que oui pour ce dernier), mais on peut voir que nos héros pourront effectuer des attaques spéciales en duo, comme ce qu’Intergrade avait déjà essayé de faire.

Et dans tout ça, Square Enix n’avait pas de date de sortie précise à nous annoncer. Mais il confirme que Final Fantasy VII Rebirth devrait arriver au début de l’année 2024 sur PlayStation 5. On reste donc sur la période de l’hiver promise, reste à savoir quand précisément.