Final Fantasy VII Rebirth : Square Enix poursuit son jeu de piste en teasant des nouveautés de gameplay

Qui rejoindra le groupe ?

Maintenant que l’on sait que ce jeu devrait être plus ouvert que le précédent, l’éditeur nous laisse comprendre que le gameplay sera lui aussi enrichi. C’est Teruki Endo, la personne à la tête du système du combat, qui répond à une question sur les nouveautés à prévoir. Il indique alors :

« Dans Final Fantasy VII Rebirth, de nouveaux camarades se battront à vos côtés. Vous pourrez aussi coopérer avec les membres de votre équipe de façon plus proche que jamais. »

Bon, la première partie de cette citation ne nous intéresse guère puisque ce n’est en aucun cas une surprise d’apprendre que de nouveaux personnages rejoindront Cloud et les siens. Reste à voir lesquels. On ne sait pas encore si Square Enix nous donnera accès à l’entièreté de la troupe, Vincent et Cid compris, ou s’il se garde quelques cartouches pour le troisième opus.

Mais la deuxième partie de la déclaration est plus intéressante, puisqu’elle tease de nouvelles manières d’interagir avec les membres de l’équipe. Là encore, on ignore de quelle manière mais on pourrait imaginer que les combos entre Yuffie et Sonon d’Intergrade aient servi d’expérimentations pour ces nouveautés de gameplay.

Rien n’est moins sûr pour le moment, tout comme la théorie qui voudrait que tous les mots surlignés en vert dans ces déclarations forment un message caché (après tout, ça serait très « Nomurien » tout cela). On laisse le soin aux théoriciens en herbe de décrypter tout cela, en attendant un nouveau tweet, sans doute demain à 15 heures.

Final Fantasy VII Rebirth

“Les commentaires des développeurs” n°5 pic.twitter.com/KjUgcLUT0x — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) June 6, 2023