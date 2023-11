Final Fantasy VII Rebirth : La classification du jeu révèle des détails intéressants et amusants sur cet épisode

Alcool, tabac, summer body et brochette en slow motion au programme

Tout d’abord, on notera que le jeu est classé « T » pour « Teen », autrement dit réservé à une audience de plus de 13 ans, contrairement à notre PEGI 16 chez nous. Et pour cause, le jeu fait mention d’alcool avec des personnages qui peuvent boire et devenir saouls, notamment Cloud qui peut commander un verre d’alcool (comme dans le premier jeu). Plusieurs insultes fleuries ont été également recensées, mais il y a d’autres détails qui sont venus justifier cette classification.

Tout d’abord, l’ESRB fait mention de personnages féminins avec des costumes qui en révèlent un peu trop (pour les critères de l’organisme), et qui sont accompagnés par des plans de caméra suggestifs, tout comme certains dialogues du même acabit. Un exemple particulièrement amusant est cité ici, avec un personnage qui déclarerait : « Il faut l’admettre. Tu es visiblement captivé par mon corps de plage musclé ». Sans doute Barrett et ses muscles saillants. De quoi penser que les costumes de plage de Costa Del Sol seront bien disponibles, comme celui que l’on a pu voir pour Cloud sur son Segway.

Tout ça, ce sont des petits détails qui font sourire, mais les fans ont surtout remarqué qu’il était mention de personnages qui se font « empaler ou couper par des épées, parfois avec des effets de slow-motion ». Et là, tout le monde pense forcément à la même scène, même si la description reste vague (et on restera tout aussi vague pour ne pas spoiler). Une séquence que les fans du jeu original connaissent bien (et même les néophytes tant elle est célèbre), dont la présence reste encore à confirmer étant donné les changements apportés à l’histoire du remake. Mais c’est un indice de plus sur le fait qu’elle soit visible dans Rebirth.

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024, en exclusivité sur PS5, date à laquelle on pourra vérifier tout ça.