Final Fantasy : Voici le top 10 des épisodes les plus appréciés de la saga

Il ne vous aura peut-être pas échappé que la licence Final Fantasy fête ses 35 ans d’existence cette année. En attendant Final Fantasy XVI qui devrait venir bousculer les codes de la série, Square Enix s’est offert une petite rétrospective avec une célébration sur plusieurs jours, durant laquelle on a appris la sortie de Final Fantasy Pixel Remaster sur PS4 et Switch. C’était aussi l’occasion parfaite pour faire le plein de sondages auprès des fans afin de savoir quel épisode était aujourd’hui le plus populaire.

Les 10 Final Fantasy les plus populaires

Il faut savoir que ce classement a été établi auprès des fans japonais de la série. On imagine qu’il serait un peu différent si le monde entier avait voté, mais c’est le moment ou jamais de voir si nos amis japonais ont du goût ou non. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le top 3 n’est pas surprenant.

Voici les 10 jeux Final Fantasy les plus appréciés par les Japonais :

Final Fantasy XIV Final Fantasy VII Final Fantasy X Final Fantasy VI Final Fantasy IX Final Fantasy V Final Fantasy VIII Final Fantasy IV Final Fantasy XI Final Fantasy XV

Sans grande surprise, Final Fantasy XIV jouit de son aspect communautaire pour mobiliser ses fans, ce qui lui permet de monter tout en haut du podium. Vient ensuite en toute logique le septième épisode, plus que jamais mis en avant par Square Enix, tandis que le dixième opus compte encore beaucoup de fans.

On remarquera cependant l’absence de Final Fantasy XII, ce qui peut surprendre (comme celle de Final Fantasy XIII, mais c’est moins surprenant).

Qui sont les personnages préférés des fans ?

Et du côté des personnages, qui sont les plus populaires ? Ici, il y a pas mal de surprises dans le top 20. Voici donc le classement des personnages préférés de la licence Final Fantasy :

Emet-Selch (FF14) Wakka (FF10) Cloud (FF7) Tifa (FF7) Zidane (FF9) Aerith (FF7) G’raha Tia (FF14) Vivi (FF9) Tidus (FF10) Haurchefant (FF14) Squall (FF8) Terra (FF6) Yuna (FF10) Lightning (FF13) Bartz (FF5) Noctis (FF15) Celes (FF6) Zack (FF7) Locke (FF6) Sephiroth (FF7)

Beaucoup de Final Fantasy XIV dans cette liste, ce qui montre à quel point la communauté est engagée auprès du MMO. On s’étonnera tout de même de voir Wakka en deuxième position, mais on va opter pour l’hypothèse d’un vote troll (parce que sinon, on ne voit pas, mais vraiment pas). Et vous, quels épisodes et quels personnages auriez-vous mis en tête ?