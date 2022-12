La compilation Final Fantasy Pixel Remaster arrive sur PS4 et Switch avec un collector au prix exorbitant

Grâce à une récente fuite, on se doutait que la compilation Final Fantasy Pixel Remaster arriverait tout bientôt sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Square Enix a naturellement décidé d’attendre le 35ème anniversaire de la saga pour révéler tout cela lors d’un stream dédié à la licence. Et si on a la joie d’apprendre que les six titres arrivent sur consoles, on découvre aussi une édition collector pour la collection, qui ne sera pas accessible pour toutes les bourses.

Des remasters vendus plus que plein pot

Les six épisodes de Final Fantasy Pixel Remaster arriveront donc bien chez nous durant le printemps 2023 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, sans date précise pour le moment. La bonne nouvelle, c’est qu’une édition physique est aussi prévue pour regrouper les six épisodes. Elle sera vendue aux alentours des 70 € et sera disponible en nombre limité, en exclusivité sur le Square Enix Store.

Mais puisque c’est la mode des collectors qui rendent fous vos banquiers, Square Enix ne s’est pas privé d’une telle occasion. Final Fantasy Pixel Remaster sera aussi disponible dans une édition collector qui contiendra :

La compilation Final Fantasy I-VI Pixel Remaster

Une boîte spéciale anniversaire

Un artbook

Huit petites figurines en pixel art

Deux vinyles avec la musique des jeux réorchestrée

Et tout ça pour la modique somme de… 274,99 €. Pour six remasters de jeux de plus de vingt ans. Que voulez-vous, la nostalgie, ça a un prix, et pas n’importe lequel pour Square Enix. Là encore, cette édition est limitée au Square Enix Store.