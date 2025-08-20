Fellowship : Le « MODA » de Chief Rebel et Arc Games lancera son accès anticipé le 9 octobre sur PC

Une bêta ouverte aussi prévue du 18 au 23 septembre sur Steam

Chapeauté par des vétérans de l’industrie ayant travaillé sur des franchises et productions célèbres telles que World of Warcraft, Diablo IV, Helldivers 2, Just Cause, ou encore Battlefield, ce titre nous proposera, pour rappel, d’explorer des donjons générés de manière procédurale au sein d’un univers fantastique.

Pour parvenir à les remuer de fond en comble et ainsi acquérir un maximum de récompenses, nous devrons apprendre à tirer pleinement parti des spécificités de notre personnage, à l’image de ses compétences et de sa classe (Tank, DPS, Support), tout en coopérant intelligemment avec les autres joueurs et/ou joueuses de notre groupe en vue de terrasser les ennemis que nous croiseront sur notre chemin.

Concernant l’accès anticipé en lui-même, nous ignorons la quantité de contenu précise qui sera disponible day one, si ce n’est qu’il y aura évidemment des donjons, des donjons… et encore des donjons. Notez que cette phase devrait durer environ six mois et promet d’étoffer l’expérience de jeu par l’intermédiaire de nombreuses mises à jour au fur et à mesure. De plus, des objets cosmétiques seront vendus in-game mais le studio indépendant suédois a clairement précisé qu’ils n’affecteront en aucun cas le gameplay.

Rendez-vous début octobre pour découvrir Fellowship en early access sur PC via Steam. Pour information, une bêta ouverte sera également organisée du 18 au 23 septembre. Elle nous permettra, entre autres, de découvrir sept héros différents (deux Tanks, trois DPS et deux Support) et les diverses nouveautés et améliorations apportées au titre depuis la démo temporaire rendue disponible en février dernier dans le cadre du Steam Néo Fest.