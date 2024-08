Fellowship : On a joué à ce mélange audacieux entre MMO, MOBA et Action-RPG, premier avis

Un endgame qui commence d’entrée de jeu

Les développeurs d’Arc Games sont de grands fans de MOBA et nous ont confié jouer souvent entre eux à DOTA 2 et League of Legends. La genèse de Fellowship s’explique par cette envie de retrouver cette atmosphère, cette profonde collaboration entre coéquipiers dans un jeu PVE en coopération. Ayant d’abord cherché du côté des modes PVE de ces modèles comme inspiration, ils se sont rendu compte que l’essence du MOBA était bien trop centrée sur le PVP pour que cela puisse fonctionner. Ils se sont ainsi naturellement dirigés vers les MMORPG, qui possèdent un endgame complexe avec des donjons, des raids et des boss nécessitant des stratégies parfaitement calibrées pour la tonne de joueurs participant à ces activités.

Fellowship est ainsi devenu un MODA, une fusion entre le MOBA, le MMO et l’Action-RPG où une équipe de 4 joueurs peut partir à l’aventure dans des donjons complexes. C’est pour ainsi dire une très bonne idée. Pour beaucoup de joueurs, le temps consacré aux jeux est souvent précieux, particulièrement pour un MMO où l’on doit passer par une longue phase de leveling et d’accomplissement de quêtes pour finalement atteindre les défis les plus corsés et intéressants. Nous avons commencé notre session en choisissant l’un des 6 héros disponibles durant cette alpha : 2 tanks, 2 soigneurs et 2 DPS.

Sur les conseils des développeurs, nous avons opté pour l’un des deux DPS, Rime. Il s’agit d’une mage de glace qui doit accumuler des orbes en lançant des sorts mineurs afin de pouvoir utiliser ses sorts les plus puissants. Selon la situation du combat, vous disposez notamment d’un sort monocible très puissant et d’un sort de zone tout aussi redoutable. Nous avons démarré dans un hub permettant à vous et vos coéquipiers de vous préparer pour vos expéditions ou encore de vous entraîner sur des mannequins de bois. Nous nous sommes ensuite embarqués dans une « aventure rapide » appelée « Sailor’s Abyss ».

Les donjons principaux de Fellowship sont prévus pour se jouer en une quarantaine de minutes, avec de l’exploration et trois boss à affronter. Toutefois, le studio a pensé aux joueurs voulant faire de petites sessions en implantant des donjons plus courts comme celui que nous avons essayé. Ces donjons se terminent en une dizaine de minutes et ne proposent qu’un seul boss final. Ici, l’objectif était non seulement d’arriver au bout mais aussi d’obtenir un score de kills de 100%, autrement dit de vaincre un certain nombre d’ennemis avant d’affronter le boss. Compléter ces donjons vous récompense avec des équipements et de l’expérience, et à mesure que vous progressez, vous pourrez diversifier votre personnage grâce aux talents que vous choisissez.

Une trinité bien respectée

Ce mode de jeu rapide est également un excellent entraînement pour les joueurs non habitués aux MMO. Ici, vous n’avez pas besoin de vous occuper des interruptions ou des désenchantements, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’apprentissage de votre héros et la pratique du jeu en équipe. En tant que MODA, l’accent principal est mis sur le jeu en équipe et sur le mécanisme ancestral de la trinité (tank/dps/support). Souris et clavier en main, Fellowship prend surtout le meilleur des MMO avec une maniabilité similaire et une rotation de sorts facile à appréhender.

Malgré le fait que le jeu soit en alpha, les bases sont solides. Il manque évidemment du peaufinage en matière de confort, de HUD et même de graphismes, mais à ce stade du développement, nous avons un bon aperçu de ce que peut proposer le MODA. Les donjons font également intervenir vos talents de leader. Les développeurs nous ont donné un exemple avec les feux de camp pouvant être trouvés en s’écartant du chemin principal. Pour les obtenir, il vous faut vaincre un groupe d’ennemis assez féroces, le jeu incluant ainsi cette dimension de risque/récompense dans plusieurs aspects.

Bien que nous n’ayons pas eu le temps de compléter un des donjons principaux, nous avons eu l’occasion de prendre en main la gestion de la difficulté. En activant des icônes d’ascension, vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires pour corser les périples, comme un temps limité ou une génération d’agressivité lorsque vous attaquez. Activer une ou plusieurs de ces icônes augmente considérablement le nombre et la qualité des récompenses, notamment des équipements avec de multiples statistiques secondaires. En plus des ascensions, vous pouvez également appliquer des « malédictions » qui modifient certains aspects du donjon pour le rendre encore plus difficile. La malédiction « Blood Shard » fait par exemple jaillir des éclats de sang sur les ennemis vaincus, causant des dégâts à tous les héros.

Si vous n’avez plus de temps à consacrer aux MMO chronophages mais que vous souhaitez retrouver les sensations d’un contenu endgame, Fellowship pourrait bien être le jeu que vous attendiez. Même s’il lui reste encore un long chemin à parcourir pour convaincre, cette première approche a été assez positive. N’hésitez pas à vous inscrire pour l’Alpha fermée via ce lien si vous souhaitez l’essayer.