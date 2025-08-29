Fear Effect est de retour, le premier épisode arrive aujourd’hui sur les plateformes modernes
Pour fêter les 25 ans de cette série oubliée du grand public, Limited Run Games avait annoncé son intention d’offrir un nouveau portage à Fear Effect. Une licence issue de l’ère PS1, qui n’a plus connu de nouvel épisode depuis le très moyen Fear Effet Sedna. Limited Run Games œuvrait sur ce dossier depuis quelques mois maintenant et nous offre aujourd’hui une surprise en sortant le tout premier épisode de la saga sur les plateformes actuelles, exception faite de la Xbox Series.
Une édition physique doit aussi arriver
Vous pouvez dès aujourd’hui replonger dans vos souvenirs en achetant Fear Effect sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Pas de version Xbox dans les tuyaux donc.
Limited Run Games s’est associé à Square Enix pour faire renaître cette licence sur les plateformes actuelles, alors que ce jeu était jusqu’ici difficile à trouver en dehors des émulateurs. Notez qu’il s’agit ici d’un portage somme toute assez limité, et non pas d’un remaster, encore moins d’un remake. N’attendez donc pas de grands changements ici si ce n’est un nouveau key art (ou plutôt une réactualisation), et c’est d’ailleurs pour cela qu’il n’est vendu qu’au prix de 9,99 € sur les différentes plateformes.
Limited Rung Games prévoit aussi de sortir une édition physique du jeu, mais celle-ci est déjà en rupture de stock. Aucune date n’a été annoncée pour cette version, si ce n’est qu’elle doit arriver avant la fin de l’année.
