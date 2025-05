FBC: Firebreak (Remedy Entertainment) recrute pour une phase imminente de tests techniques

Prévu pour le 17 juin, le shooter coopératif à la première personne dans l’univers de Control s’apprête donc à proposer un test technique fermé grandeur nature. Et vous pouvez en faire partie, à condition de vous y inscrire dès maintenant.

Mais pour se faire une idée des potentielles qualités du titre, il vous suffit de vous connecter sur la page dédiée fournie par Remedy Entertainment sur leurs réseaux sociaux. Après avoir entré votre mail, l’avoir vérifié et coché plusieurs cases habituelles sur la transmission de vos données notamment, vous serez inscrits et potentiellement tirés au sort pour le test technique de FBC: Firebreak prévu du 15 mai 2025 à 15:00 jusqu’au 19 mai 2025 à 22:59.

Remedy needs your help! We're testing the matchmaking and balancing of FBC: Firebreak in our CLOSED Technical Test, running from May 15th until May 19th. PC, PS5 and Xbox Series X|S players are all needed so sign up now: firebreak.firstlook.gg/signup/tech-… Crossplay will be available!

— Remedy Entertainment (@remedygames.com) 2025-05-12T14:34:27.319Z