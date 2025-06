FBC: Firebreak sort aujourd’hui, mais le shooter coopératif de Remedy ne fait pas l’unanimité

Panique au Bureau ?

Le pari que s’est lancé Remedy avec FBC: Firebreak est audacieux. Pour maximiser les chances de réussite, le studio a également eu la bonne idée de rendre son shooter coopératif disponible dans le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus Extra d’entrée de jeu, afin de bâtir une communauté très rapidement. Et s’il sait que les habitués de ses autres productions ne seront pas tous au rendez-vous, Remedy veut nous montrer que ce FBC: Firebreak a pour lui un lore assez travaillé, présenté de manière décalée dans une nouvelle vidéo.

Seulement voilà, le bouche-à-oreille pourrait ne pas être très productif si les premiers échos de la presse se confirment. Plusieurs tests du jeu sont disponibles, avec des critiques qui sont loin d’être dithyrambiques, même si le studio a évité la catastrophe. Sur Metacritic, FBC: Firebreak affiche pour le moment un score assez tiède de 67, tandis qu’il fait un peu mieux sur OpenCritic avec 73.

PC Gamer lui reproche par exemple un équilibrage compliqué et un manque de renouvellement qui lui fait défaut, tandis que Polygon pointe du doigt une progression mal gérée malgré un bon concept. Pour beaucoup, Remedy s’en sort malgré tout assez bien pour un premier jeu de la sorte, mais il aura du mal à lutter avec les autres cadors du genre sur la durée. Sachez que notre test est également en préparation, afin de vous en dire un peu plus à ce sujet.

FBC: Firebreak est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.