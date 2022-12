Accueil » Actualités » Fantavision est de retour sur PlayStation 5 et PlayStation VR2

Les plus jeunes ne s’en souviennent peut-être pas étant donné que certains n’étaient pas encore nés, mais au lancement de la PlayStation 2, Fantavision s’est largement fait remarquer. Etant donné qu’il était l’un des seuls jeux disponibles durant les premiers jours d’existence de la console de Sony, le titre a été essayé par beaucoup de monde et même si l’expérience était très loin d’être parfaite, on s’en souvient encore avec une pointe de nostalgie. Sony s’est dit que c’était le moment de ressortir cette vieille licence du placard pour accompagner la sortie du casque PlayStation VR2.

La fête recommence sur PS VR2

On ne s’attendait pas vraiment à revoir Fantavision un jour, mais le studio japonais Cosmo Machia vient d’annoncer Fantavision 202X, une nouvelle version du jeu de feux d’artifice qui revient ici sur l’Unreal Engine en 4K pour mieux nous éblouir.

Le titre sera jouable sur PlayStation 5, mais a surtout l’intention d’être apprécié en réalité virtuelle avec le casque PlayStation VR2. Avec ce dernier, il faudra attraper les feux d’artifices soit même avant de les lancer pour profiter de ce spectacle coloré en immersion totale. Un mode replay sera également ajouté pour changer l’angle de la caméra et pour revivre les plus beaux moments.

Ce Fantavision 202X sera lancé en même temps que le PS VR2, soit le 22 février prochain.