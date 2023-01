Fantavision 202X

Fantavision 202X est un puzzle game développé et édité par Cosmo Machia Inc. Il s'agit d'un jeu exclusivement destiné à la réalité virtuelle sur PSVR2. Ayant pour thème le feu d'artifice, le titre est un concentré d'énigmes, de tir et de stratégie. Le but est d'attraper des feux d'artifice avec les gâchettes de mêmes couleurs pour les tirer dans le ciel nocturne. Il dispose d'un mode solo et d'un mode ralenti permettant de modifier le champ de vision de la caméra pour rajouter des effets et profiter du spectacle.