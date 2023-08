Fantasian : Une sortie sur PC pour le RPG de Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy, Lost Odyssey) ?

Activision devrait présenter Call of Duty: Modern Warfare III la semaine prochaine

Striking Distance, le studio derrière The Callisto Protocol, licencie plus d’une trentaine d’employés

Switch : 129 millions de consoles vendues, Zelda: Tears of Kingdom passe le cap des 18,5 millions

Dordogne se met à jour et propose entre autre désormais de rejouer les chapitres

The Crew Motorfest : Voici le nombre et la liste complète des véhicules au lancement

