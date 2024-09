On a joué à la version console de Fantasian Neo Dimension, le dernier RPG de Hironobu Sakaguchi, papa de Final Fantasy

L’un des meilleurs jeu de l’Apple Arcade débarque sur consoles

Fantasian, c’est quoi ? Dans les faits, il sonne comme un JRPG tout à fait lambda, avec un énième héros amnésique qui se réveille dans un monde qu’il ne connaît pas et qu’il doit sauver. Un titre sorti en deux parties sur l’Apple Arcade en 2021 qui se repose sur un système de combat en tour par tour à priori des plus classiques (ou presque, on y vient), mais qui a la particularité d’intégrer des dioramas en tant que décors, ce qui fait tout son charme.

Fantasian Neo Dimension ne change rien de ces prémices, si ce n’est qu’il offre un petit coup de lifting à l’ensemble pour le rendre plus agréable à l’oeil sur des écrans un peu plus grands que celui d’un iPhone. Vous n’y verrez pas une différence flagrante étant donné que le titre était déjà visuellement convaincant sur smartphone. Cette nouvelle version inclut également le doublage anglais et japonais pour les personnages du jeu, tandis que l’on retrouve une nouvelle option de difficulté. Dans les faits, si vous avez déjà terminé le jeu sur votre smartphone, aucune vraie nouveauté ici présente ne devrait vous convaincre de recommencer cette aventure.

Bien viser pour un strike gagnant

Le JRPG s’adressera donc plutôt aux nouveaux venus, et surtout aux plus nostalgiques. On l’a dit, le gameplay du jeu repose sur des affrontements au tour par tour classiques en apparence, malgré une petite particularité notable. Le placement des ennemis sur le terrain est primordial dans Fantasian, puisque vos attaques seront lancées sur des lignes bien précises.

En visant correctement, une attaque en ligne de feu pourra par exemple toucher les adversaires qui se trouvent pile derrière votre première cible. Cela ne s’arrête pas à des lignes droites étant donné que des attaques proposent des courbes, pratiques pour viser seulement certains ennemis sensibles à un élément. Chaque attaque ne transperce pas pour autant un ennemi et certaines s’arrêtent au premier adversaire touché, là encore pour ne pas viser par erreur un monstre que l’on ne devrait pas toucher.

Un système ingénieux qui fonctionne de concert avec une mécanique appelée « Dimengeon », et qui est liée aux combats aléatoires que vous allez rencontrer en vous baladant sur la map du jeu. Une mécanique old-school pour certains, parfois agaçante lorsque l’on a juste envie d’avancer. Le Dimengeon permet d’éviter ces rencontres aléatoires en les stockant. Si cet outil est activé, au lieu d’entrer dans le prochain combat que vous croiserez sur la carte, vous verrez les monstres ennemis être stockés dans le Dimengeon, à condition d’avoir déjà rencontré ces monstres par le passé, et qu’ils soient plus faibles que vous.

Vous pourrez ainsi stocker une trentaine d’ennemis de la sorte, avant de les relâcher d’un seul coup pour un seul et unique combat. Vous affronterez ainsi énormément de monstres en une fois, mais cela aura peu d’importance grâce aux mécaniques de lignes et de courbes de vos attaques, qui peuvent toucher plusieurs adversaires d’un seul coup. Eliminer 5 ou 6 monstres en une attaque devient ainsi très satisfaisant et vous n’avez plus la sensation d’entrer trop systématiquement dans des combats aléatoires.

Square Enix ajoute son jukebox

Rien de très neuf pour celles et ceux qui ont déjà terminé le jeu sur leur iPhone, sauf peut-être les ajustements accordés à la bande-son. Dans la démo, on a pu constater qu’il était possible de changer à tout moment l’OST des affrontements avec des morceaux issus d’épisodes de Final Fantasy, pour bien acter le fait que c’est ici Square Enix qui édite le portage.

Entre du Final Fantasy XIV, Final Fantasy VII Remake ou même Final Fantasy XVI, les épisodes les plus récents étaient au rendez-vous. Remplacer le travail de Nobuo Uematsu par d’autres pourra être un sacrilège pour certains, mais il faut dire que pouvoir changer à sa guise le thème des combats d’un RPG que l’on entend des heures et des heures permet d’éviter une certaine monotonie, surtout avec quelques morceaux iconiques.

Fantasian Neo Dimension semble donc cocher toutes les bonnes cases, à ceci près que l’on sent parfois les limitations qu’il a pu avoir lors de sa conception. Malgré le soin accordé à ses dioramas, on se rend vite compte que ces derniers sont très petits et que l’on change régulièrement de décor et donc d’écran, avec une caméra fixe à l’ancienne qui nous embrouille. Presque à chaque fois que l’on change d’écran, s’arrêter et lâcher le joystick devient presque obligatoire pour éviter de continuer dans une mauvaise direction (à cause du changement de caméra). Un plis à prendre, sans doute, qui ne vient pas entacher l’expérience pour autant.

Si vous n’aviez pas fait Fantasian lors de sa sortie sur les appareils Apple, Fantasian Neo Dimension est assurément l’un des JRPG à surveiller en cette fin d’année. Les petits ajustements effectués pour cette version console ne sont pas des plus notables (si l’on fait exception de la bande-son à la carte) mais le cœur de l’expérience reste de toute façon assez intéressant pour que l’on guette sa sortie sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.