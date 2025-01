Hironobu Sakaguchi souhaite que son prochain jeu soit le successeur de Final Fantasy VI

Hironobu Sakaguchi aurait pu prendre sa retraite depuis belle lurette s’il n’était pas complètement amoureux de son métier. Avec Fantasian Neo Dimension, il a pu retrouver Square Enix et offrir à son dernier jeu en date une version plus accessible, qui n’est plus limitée aux appareils Apple. Et à en croire le papa de Final Fantasy, il en a encore sous le coude après cela.