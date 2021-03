Fantasian : le prochain RPG de Mistwalker se dévoile sur Apple Arcade

Souvenez-vous de Fantasian, le nouveau RPG de Hironobu Sakaguchi (le créateur de la licence Final Fantasy) annoncé en même temps que l’Apple Arcade via une vidéo dédiée aux créateurs. Aujourd’hui, nous en apprenons bien plus sur ce nouveau RPG destiné aux appareils Apple.

Un J-RPG sur des dioramas

Fantasian se décrit d’abord comme une « aventure RPG en Diorama » puisque l’on va effectivement évoluer dans des environnements construits à partir de vrais dioramas auxquels on incorpore tous les éléments du jeu, donnant ainsi un aspect presque photoréaliste aux décors.

Dans un royaume gouverné par les machines, le joueur incarnera Léo, un héros amnésique qui cherchera à retrouver la mémoire. Durant son voyage, il va se confronter à une mystérieuse infection mécanique mettant en péril tout l’humanité. La narration aura d’ailleurs une approche particulière en prenant la forme de mini-romans graphiques pour que le joueur puisse décortiquer les backgrounds des personnages et autres éléments du lore.

Au niveau du gameplay on restera dans du classique avec de l’exploration, des rencontres aléatoires et des combats au tour par tour. En revanche, l’une des mécaniques présentées se révèle assez originale. Grâce au système « Dimengeon Battle », que l’on peut activer ou désactiver à tout moment, on pourra « stocker » les rencontres aléatoires au prix de l’augmentation d’une jauge. Une fois pleine, Il sera possible de battre tous les ennemis accumulés dans une sorte de donjon dimensionnel.

Notons également que le grand Nobuo Uematsu s’occupera de la bande son du jeu.

Fantasian sortira sur iOS en 2021 sans plus de précision.