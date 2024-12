Quelques jours après sa sortie, le JRPG Fantasian Neo Dimension s’offre une démo

Les premières heures de jeu sont accessibles

Si vous hésitiez encore à acheter Fantasian Neo Dimension, vous pourrez désormais vous faire un premier avis solide en téléchargeant la démo qui est uniquement disponible sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (donc pas sur PS4). Ce qui n’est pas plus mal afin de savoir si la barrière de l’anglais sera trop haute à surmonter ou non, le jeu n’étant pas traduit en français.

Cette démo vous permettra de découvrir les premières heures du jeu afin de faire connaissance avec Leo, son héros amnésique, tout en découvrant le système de combat et les décors en dioramas du jeu. Si l’essai vous plait, vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde vers le jeu complet. Une nouvelle vidéo a aussi été publiée dans laquelle les louanges de la presse sont mises en avant.

Fantasian Neo Dimension est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu sur le jeu pour en savoir plus.