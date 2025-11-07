Amazon Prime : New Tales from the Borderlands, Fallout 76… Voici les jeux compris dans l’abonnement en novembre
Publié le :
Rédigé par Jordan
Moins avantageux qu’un Xbox Game Pass ou qu’un PlayStation Plus, l’abonnement Prime d’Amazon permet tout de même de mettre la main sur une grosse dizaine de jeux chaque mois. La sélection de ce mois-ci est un peu particulière puisque Amazon a modifié tout son service Luna, qui comprend les jeux de la section prime Gaming en plus d’autres avantages, qui concernent surtout le cloud gaming. Voici ce qui vous attend pour ce mois de novembre dans l’abonnement.
Les jeux Amazon Prime de novembre
En dehors de la refonte du service Luna, l’abonnement Amazon Prime vous donnera accès à pas mal de jeux ce mois-ci, comme le jeu narratif New Tales from the Borderlands ou bien Fallout 76, qui continue d’être mis à jour par Bethesda avec de nouveaux DLC.
Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement Amazon Prime en novembre :
- New Tales from the Borderlands [Epic Games Store] – Disponible
- Dungeons & Dragons: Dark Sun Series [GOG Code] – Disponible
- Gas Station Simulator [Epic Games Store] – Disponible
- Lovecraft’s Untold Stories [Epic Games Store] – Disponible
- Another World: 20th Anniversary Edition [GOG Code] – 13 novembre
- Fallout 76 [PC via Microsoft Games Store] – 13 novembre
- Fort Solis [GOG Code] – 13 novembre
- Dark City: Kyiv Collector’s Edition [Amazon Games App] – 13 novembre
- PlateUp! [Epic Games Store] – 20 novembre
- Dungeons & Dragons: Krynn Series [GOG Code] – 20 novembre
- Dream Tactics [GOG Code] – 20 novembre
- Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition [Legacy Games Code] – 26 novembre
- Gunslugs [GOG Code] – 26 novembre
De plus, avec le service Luna, quelques jeux supplémentaires sont accessibles en cloud gaming, à savoir Rise of the Tomb Raider, Two Point Hospital, Bus Simulator 21 Next Stop et World War Z.
