Amazon Prime : New Tales from the Borderlands, Fallout 76… Voici les jeux compris dans l’abonnement en novembre

Les jeux Amazon Prime de novembre

En dehors de la refonte du service Luna, l’abonnement Amazon Prime vous donnera accès à pas mal de jeux ce mois-ci, comme le jeu narratif New Tales from the Borderlands ou bien Fallout 76, qui continue d’être mis à jour par Bethesda avec de nouveaux DLC.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement Amazon Prime en novembre :

De plus, avec le service Luna, quelques jeux supplémentaires sont accessibles en cloud gaming, à savoir Rise of the Tomb Raider, Two Point Hospital, Bus Simulator 21 Next Stop et World War Z.