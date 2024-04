Fallout 76 affiche plus d’un million de personnes connectées sur le jeu en un seul jour grâce à la popularité de la série TV

Un scénario rêvé pour Bethesda

Le carton de la série TV fait du bien aux jeux, et Bethesda commence à bien le sentir. En comptant le nombre d’utilisateurs sur une seule journée, la licence a pu compter sur 5 millions de joueurs ayant joué à au moins un épisode de la saga, alors qu’elle n’a pourtant pas eu droit à un nouvel opus depuis des lustres.

…and almost five million across all Fallout games in a single day!⚡ — Fallout (@Fallout) April 23, 2024

Fallout 76 fait partie des épisodes les plus joués ici, puisqu’il a compté 1 million de personnes connectées sur ses serveurs dans la même journée. Un score impressionnant pour un titre pourtant si mal aimé. Nul doute que l’attrait d’un jeu Fallout multijoueur après l’effervescence causée par l’adaptation joue pour beaucoup ici, plus que la qualité du jeu en elle-même. Le titre a néanmoins reçu des patchs salvateurs au fil des années, et est aujourd’hui un peu plus appréciées comme on peut le voir sur Steam, avec des évaluations plutôt positives. La seconde jeunesse du jeu commence donc maintenant et Bethesda va sans doute essayer de capitaliser dessus, même s’il faudra faire vite pour éviter de voir le soufflé retomber.