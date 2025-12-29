Falcom fait le point sur ses projets en cours, avec de nouveaux jeux Trails et Ys encore non annoncés

La machine Trails/Ys continue d’être alimentée

L’année 2026 devrait à nouveau être très riche pour Falcom, grâce aux sorties de Ys X: Proud Nordics en février prochain sur PC, PS5 et Switch 2 et de Trails in the Sky 2nd Chapter sur ces mêmes plateformes (en plus de la première Switch). Mais ça, ce sont uniquement les projets déjà annoncés et les plus importants, et vous vous doutez bien que la machine Falcom a bien d’autres choses en réserve.

Dans ce rapport, on voit ainsi qu’un nouveau jeu est en préparation au sein du studio, avec une sortie prévue pour 2026, avant Trails in the Sky 2nd Chapter (donc avant l’automne). On ignore de quoi il s’agit pour l’instant et si ce nouveau jeu sera relié à l’une de ses séries emblématiques (la mention laisse à penser que non, mais allez savoir). Toshihiro Kondo déclare chez 4Gamer :

« En dehors de Trails in the Sky 2nd Chapter, la suite de Trails in the Sky 1st Chapter sorti l’an dernier, nous prévoyons également de sortir un nouveau jeu. L’annonce sera faite prochainement, alors restez à l’affût ! »

À plus long terme, beaucoup d’autres projets sont en préparation. C’est une évidence qui n’avait pas besoin d’être confirmée, mais oui, de nouveaux jeux Trails et Ys sont bien en préparation (après tout, il y en a un annoncé tous les quatre matins), tout comme un nouveau projet Tokyo Xanadu annoncé en mars 2024. Deux portages de jeux devraient aussi voir le jour dans les prochains mois, dont un sur Switch 2. Bref, l’année 2026 s’annonce mouvementée pour Falcom, avec sans doute beaucoup d’annonces à la clé.