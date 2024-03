Un nouveau jeu Tokyo Xanadu va bientôt voir le jour sur consoles

On connait Falcom pour ses séries de JRPG phares comme les Ys ou encore l’interminable saga The Legend of Heroes, mais moins pour Tokyo Xanadu. Il faut dire que la licence est nettement plus récente puisqu’elle ne compte qu’un seul jeu, ayant eu droit à une version améliorée avec Tokyo Xanadu eX+, qui lui a permis de se faire connaître d’un plus large plus public grâce à une sortie sur PS4, au lieu de rester cantonné à la PS Vita. Après toutes ces années, on ne s’attendait pas à ce que la licence refasse parler d’elle, mais Falcom a bien annoncé qu’un nouveau projet était en préparation.