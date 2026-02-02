Trails in the Sky 2nd Chapter présente du gameplay et nous montre à quel point le remake change la donne

Un avant/après qui montre toutes les évolutions techniques du remake

Cette nouvelle vidéo de Trails in the Sky 2nd Chapter nous montre donc que cet épisode sera dans la continuité du remake précédent, et Falcom veut ici jouer sur la nostalgie en nous montrant une comparaison entre le jeu d’origine (The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC) et cette nouvelle version.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les changements sont agréables à regarder sans pour autant (trop) dénaturer l’esprit du jeu de base. Et puisque cette vidéo veut avant tout s’adresser aux personnes qui se souviennent du titre original, il ne lésine pas sur les spoilers, surtout sur les personnages qui seront ici jouables, donc gare à vous si vous souhaitez découvrir ce remake avec un œil neuf.

Trails in the Sky 2nd Chapter sortira dans le courant de cet automne sur PC, PS5, et les deux Nintendo Switch.