Trails in the Sky 2nd Chapter est officiel, le remake du deuxième épisode sortira sur PC, PS5 et les deux Switch

Une sortie à l’automne prochain

C’est maintenant chose faite avec les premières vraies images de Trails in the Sky 2nd Chapter, remake du deuxième épisode de cette longue saga. L’histoire d’Estelle continue dans cet opus, cette fois-ci à la recherche de Joshua qui a mystérieusement disparu. Ce qui amènera notre protagoniste à se frotter à l’organisation Ouroboros et à un tas d’autres menaces au sein de Liberl, qui vit sa plus grande crise.

Ce remake introduira plus de contenu annexe que le jeu original, avec des mini-jeux de pêche et de cuisine, ainsi que d’autres personnages jouables. Il introduira également de nouvelles techs et d’autres systèmes pour améliorer vos personnages, et vous aurez la possibilité de transférer votre sauvegarde du premier jeu pour obtenir des bonus qui vous aideront à mieux démarrer l’aventure. Cet épisode aura bien droit à une localisation française avec des textes entièrement traduits.

Trails in the Sky 2nd Chapter est maintenant prévu pour une sortie à l’automne 2026 (on pariera sur le mois de septembre), et sera disponible sur PC (via Steam), PlayStation 5 et les deux Nintendo Switch.