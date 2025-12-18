Trails in the Sky 2nd Chapter est officiel, le remake du deuxième épisode sortira sur PC, PS5 et les deux Switch

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Falcom n’avait pas envie d’attendre les résultats de Trails in the Sky the 1st Chapter pour lancer le chantier de sa suite, conscient que le public serait de toute façon au rendez-vous. Le studio avait vu juste et ce deuxième épisode a été confirmé à demi-mot à plusieurs reprises, ne serait-ce qu’avec la fin du premier opus. Autant dire que son existence n’était plus du tout un mystère, mais il restait tout de même à effectuer l’annonce en bonne et due forme.

Cet article peut contenir des liens affiliés

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°14

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°14

Aux États-Unis, les ventes de consoles ont atteint un point historiquement bas en novembre

pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Aux États-Unis, les ventes de consoles ont atteint un point historiquement bas en novembre

Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6

Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Tomb Raider : La Légende de Lara Croft – Notre avis sur la saison 2 de la série animée de Netflix
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider : La Légende de Lara Croft – Notre avis sur la saison 2 de la série animée de Netflix
Trails in the Sky 2nd Chapter est officiel, le remake du deuxième épisode sortira sur PC, PS5 et les deux Switch
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Trails in the Sky 2nd Chapter est officiel, le remake du deuxième épisode sortira sur PC, PS5 et les deux Switch
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°14
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°14
Fallout 5 prendra en compte les événements de la série TV diffusée sur Prime Video
Image d\'illustration pour l\'article : Fallout 5 prendra en compte les événements de la série TV diffusée sur Prime Video
Aux États-Unis, les ventes de consoles ont atteint un point historiquement bas en novembre
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Aux États-Unis, les ventes de consoles ont atteint un point historiquement bas en novembre
Un autre jeu FIFA va bientôt voir le jour, cette fois-ci en collaboration avec Netflix
Image d\'illustration pour l\'article : Un autre jeu FIFA va bientôt voir le jour, cette fois-ci en collaboration avec Netflix
Légendes Pokémon Z-A Méga-Dimension – Notre avis sur ce DLC sucré, mais trop prudent
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z-A Méga-Dimension – Notre avis sur ce DLC sucré, mais trop prudent
Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Motorsport : Turn 10 Studios stoppe le suivi post-lancement de son jeu de course pour se focaliser sur Forza Horizon 6
Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?
Dispatch devrait sortir sur les deux consoles Nintendo Switch à la fin du mois de janvier
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dispatch devrait sortir sur les deux consoles Nintendo Switch à la fin du mois de janvier
Le MOBA SUPERVIVE tire déjà sa révérence, quelques mois seulement après sa sortie
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le MOBA SUPERVIVE tire déjà sa révérence, quelques mois seulement après sa sortie
Dispatch : AdHoc Studio évoque les difficultés autour d’une éventuelle saison 2
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Dispatch : AdHoc Studio évoque les difficultés autour d’une éventuelle saison 2
Tout savoir sur la fréquence, la latence et la capacité de RAM pour le gaming
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tout savoir sur la fréquence, la latence et la capacité de RAM pour le gaming
Bethesda fait le point sur l’avancée de The Elder Scrolls VI, qui demandera encore du temps
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Bethesda fait le point sur l’avancée de The Elder Scrolls VI, qui demandera encore du temps
Divinity : Après avoir déclenché une polémique, le PDG de Larian clarifie les choses sur l’utilisation de l’IA au sein du studio
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Divinity : Après avoir déclenché une polémique, le PDG de Larian clarifie les choses sur l’utilisation de l’IA au sein du studio
One Piece [OP14-EB04] met en avant les Sept Grands Corsaires sur la mer d’Azur et réduit son retard avec le Japon
Image d\'illustration pour l\'article : One Piece [OP14-EB04] met en avant les Sept Grands Corsaires sur la mer d’Azur et réduit son retard avec le Japon
Reanimal passe gold, le jeu de Tarsier Studios arrivera donc bien à temps
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Reanimal passe gold, le jeu de Tarsier Studios arrivera donc bien à temps
Baldur’s Gate 3 s’est vendu à au moins 20 millions d’exemplaires
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Baldur’s Gate 3 s’est vendu à au moins 20 millions d’exemplaires
Sucker Punch (Ghost of Yotei) change de PDG, Brian Fleming s’en va après presque trente ans passés au sein du studio
Image d\'illustration pour l\'article : Sucker Punch (Ghost of Yotei) change de PDG, Brian Fleming s’en va après presque trente ans passés au sein du studio
Le producteur de Marvel Tōkon: Fighting Souls revient sur les retours de la bêta et promet des annonces de personnages
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le producteur de Marvel Tōkon: Fighting Souls revient sur les retours de la bêta et promet des annonces de personnages
Terminator Survivors est reporté à une date indéterminée et ne passera pas par la case accès anticipé
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Terminator Survivors est reporté à une date indéterminée et ne passera pas par la case accès anticipé
Tales of : les futurs remasters s’attaqueront à des épisodes bien plus anciens dès 2026
pc
ps4
ps3
Image d\'illustration pour l\'article : Tales of : les futurs remasters s’attaqueront à des épisodes bien plus anciens dès 2026
4 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra dès le mois de janvier, dont un Like a Dragon
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : 4 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra dès le mois de janvier, dont un Like a Dragon
Dead Island 3 serait bien en développement et viserait une sortie en 2028
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dead Island 3 serait bien en développement et viserait une sortie en 2028