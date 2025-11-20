Ys X: Proud Nordics, la version définitive du JRPG, arrivera chez nous le 20 février sur PC, PS5 et Switch 2

La meilleure version du jeu arrive l’année prochaine

Si vous n’avez pas encore joué à Ys X, on ne pourra que vous conseiller de vous réfréner encore quelques mois, le temps de voir arriver Ys X: Proud Nordics. NIS America annonce aujourd’hui que cette version sortira prochainement en Occident, avec seulement 24 heures de décalage par rapport à la sortie de la version PS5 japonaise.

Ys X: Proud Nordics sera en effet disponible sur notre continent dès le 20 février prochain, aussi bien sur PC et PlayStation 5 que sur Nintendo Switch 2. Le jeu arrivera donc sur toutes les plateformes d’un coup, contrairement à ce qui s’est passé au Japon où chaque version est sortie une à une.

Pour rappel, cette version englobe pas mal d’améliorations pour cet épisode, avec de meilleurs visuels et des performances améliorées, ainsi que du contenu supplémentaire comme une nouvelle île à visiter qui servira de décor à une aventure complétement inédite, et qui donnera accès à des fonctionnalités et des challenges bonus.

Pour en savoir plus sur la version de base d’Ys X, vous pouvez toujours lire notre test.