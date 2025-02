Exodus : L’action-RPG façon Mass Effect ne devrait pas sortir avant 2026

Hasbro se montre très optimiste envers le succès potentiel du jeu

Hasbro vient de publier son dernier bilan financier en date (relayé par Shinobi062 via BlueSky) dans lequel il a touché un mot sur Exodus, après avoir parlé d’une collaboration avec Saber Interactive sur l’une de ses grosses licences. On a ainsi la confirmation que cet action-RPG est désormais prévu pour 2026, sans plus de précisions pour le moment.

On comprend néanmoins que Hasbro mise gros sur cette sortie, puisque la division des jeux auto-publiés par l’entreprise va recevoir des investissements supplémentaires. Hasbro voit en Exodus une marque en devenir et s’attend à de bons profits pour cette nouvelle licence, qui semble avoir tout de même été révélée un peu trop tôt (mais il faut bien tenir au courant les actionnaires après tout). Une bonne nouvelle pour Archetype Entertainment donc, qui devrait recevoir plus de moyens pour donner vie à son projet et qui a encore le temps pour peaufiner l’expérience avant sa sortie.

Pour rappel, Exodus est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.