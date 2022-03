Evo 2022 : voici les 9 jeux de la compétition officielle

L’EVO 2022 vient de faire son traditionnel stream d’annonces de jeux de sa prochaine édition. Le plus grand tournoi de jeux de combats revient à Las Vegas après des éditions annulées pour des raisons de pandémie, mais pas que…

L’EVO 2022 revient à ses basiques ?

L’EVO 2022 se tiendra du 5 au 7 août 2022 au Mandalay Bay de Las Vegas. On note que si le rachat (en partie) de l’évènement par Sony ne devait pas avoir d’effets, tout se jouera uniquement sur PlayStation 4. L’absence de Smash serait plutôt due à Nintendo qu’à PlayStation selon les organisateurs.

Un stream surtout dédié au tournoi physique pour convaincre les joueurs et les joueuses de venir sur place à Las Vegas en vantant la facilité de voir différents jeux de n’importe où, la présence de vraies bornes d’arcade, et la plus grande place accordée pour les tournois communautaires qui permet de retrouver des jeux qui n’ont pas été retenus pour le line up.

En parlant de la compétition officielle, voici la liste des neuf jeux principaux de l’EVO 2022 :

Il est où Bob l’éponge ?

Une sélection assez prévisible qui reprend les plus gros jeux actuels du genre ainsi que les dernières sorties. Les surprises étant les présences de Melty Blood (qui aura des color swaps gratuits pour fêter ça), Skullgirl 2nd Encore qui profite d’un bon EVO Online l’an dernier et Granblue Fantasy Versus qui revient de très loin pour enfin avoir son moment de gloire.

Le pauvre Nickelodeon All-Stars Brawl ne pourra pas venir représenter les platform fighters à la place de Smash. On note aussi l’absence de DNF Duel, on suppose qu’avec tous les reports de jeux ces dernières années, sa sortie cette été était un peu trop risquée, ce qui fait que cette édition fait partie des rares qui n’ont pas de jeux qui sortent entre l’annonce de leur présence et l’EVO.

Comme on s’y attendait, aucune annonce de DLC ou de jeux lors de ce stream qui a surtout proposé des matchs d’exhibition de grands joueurs pour présenter chacun des titres retenus. Notez que pour éviter les débats habituels, l’ordre des finales se fera du jeu qui a le moins de participants à celui qui en a le plus.

Il faudra plutôt attendre la compétition en août et surtout ses finales pour avoir des nouvelles de Street Fighter 6 par exemple. Si le voyage vous intéresse, sachez que les inscriptions aux tournois sont déjà ouvertes sur Smash.gg, site qui appartient à Microsoft on le rappelle.