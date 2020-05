EVO 2020 : voici le programme de l’EVO Online

Avec une édition en ligne pour l’EVO cette année, on se demandait comment un tel évènement pouvait avoir lieu. L’organisation n’a pas trop attendu pour dévoiler ses plans pour l’EVO Online.

EVO (Good) Online (Only)

Premier changement, les festivités n’auront plus lieu du 31 juillet au 2 août mais seront étalées sur cinq weekends :

4 et 5 juillet

11 et 12 juillet

18 et 19 juillet

25 et 26 juillet

31 juillet au 2 août

Ensuite pas de compétition pour les jeux du lineup original qui auront tout de même droit à des matchs d’exhibition et du « contenu ». Cela ne concerne pas chaque titre puisque l’on constate la disparition de Super Smash Bros Ultimate. Le « 2ournarnament of Champions » prévu sur Marvel Vs. Capcom 2 est maintenu mais le logo du jeu a disparu. Probablement parce qu’il n’existe pas de version officielle du jeu avec du jeu en ligne.

Les jeux maintenus sont donc :

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de compétition du tout cette année puisque quatre tournois auront lieu sur d’autres jeux de combat qui sont :

Mortal Kombat 11 Aftermath

Killer Instinct

Them’s Fightin’ Herds

Skullgirl 2nd Encore

Une sélection qui s’explique par le fait que chacun de ces jeux utilise la technologie du Rollback pour son online, réputée pour sa plus grande qualité par rapport au online classique.

Aucune précision pour l’instant sur la possibilité d’avoir des annonces de jeux ou de DLC pendant cet EVO Online.