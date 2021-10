Street Fighter V propose deux costumes roses pour Ryu et Chun-Li pour soutenir le combat contre le cancer du sein

Les costumes, ça ne manque pas dans Street Fighter V, pourtant, les deux derniers annoncés par Capcom ont quelque chose d’un peu plus spécial, et sont donc plus importants à relayer que d’autres. Dans le cadre de l’opération Octobre Rose, une campagne de communication qui vise à sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein, Capcom met en place la vente de deux costumes roses pour Ryu et Chun-Li.

Des fonds directement versés à la recherche

Evidemment, la vente de ses costumes n’est pas là pour enrichir l’éditeur. Les fonds obtenus à la vente de ces costumes iront directement à la fondation de recherche sur le cancer, afin de financer la recherche qui permet de lutter contre cette maladie. Les costumes seront vendus du 12 octobre au 12 novembre, et seront affichés à 5,99 dollars chacun ou 9,99 dollars pour le pack regroupant les deux. Chaque costume aura droit à un coloris alternatif en blanc et rose.

L’occasion de rappeler à toutes et à tous que le dépistage est important, car un cancer détecté tôt a bien plus de chances d’être traité effectivement. Rappelons aussi que cela ne concerne pas que les femmes, puisque 1% des cancers du sein sont détectés chez des hommes. N’hésitez donc pas à vous faire dépister et à soutenir la lutte contre la maladie. Capcom a ouvert un site qui sert à récolter des dons, et vous pouvez également vous rendre sur le site de l’opération Octobre Rose pour obtenir plus d’informations.