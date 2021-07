Melty Blood : Type Lumina

Melty Blood : Type Lumina est un jeu de combat 2D dérivé de la franchise Visual Novel, Tsukihime. Développé par French Bread et édité par Delightworks, il s'agit d'un reboot de la série Melty Blood sortie sur PS2. Le jeu est reconnu pour ses combos et ses phases aériennes, il met en scène 10 personnages jouables et embarque des graphismes HD ainsi qu'un système de combat revu et amélioré.