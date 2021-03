EVO : la série de tournois rachetée par PlayStation et RTS

C’est l’information tout aussi surprenante que logique, Sony Interactive Entertainment vient d’acquérir la série de tournois de jeux de combat EVO. Le constructeur a beaucoup soutenu le genre que ce soit avec sa fonction Tournois sur PlayStation 4 ou ses participations financières pour Street Fighter 5 notamment.

PlayStation All Stars Battle Royale 2 starring Knack ?

Soyons précis, pour cette acquisition, SIE s’associe à la nouvelle société RTS dédiée à l’esport. Un nom qui fera plaisir aux amateurs de compétitions de jeux de stratégie, tout comme à nos amis de la webtv esport de la Radio Télévision Suisse. Concrètement, on ne sait pas encore ce qui change pour le tournoi sur le long terme vu qu’aucune mesure n’est annoncée pour l’instant à part proposer une meilleure expérience mais sans la dénaturer.

Pas d’inquiétude pour les joueurs de Super Smash Bros Ultimate, cela ne veut absolument pas dire que la série n’aura plus droit de séjour à l’EVO (sauf si Nintendo veut l’interdire). Mark Julio l’un des cadres confirme que la compétition restera ouverte aux jeux de toutes les plateformes et pas seulement celle de Sony. Ce que le line up de l’EVO Online 2021 montre déjà.

Les tournois se dérouleront sur les jeux suivants :

Oui, Tekken 7 ne sera pas joué sur consoles malgré l’acquisition du tournoi par PlayStation et son nouveau partenaire. Notez également que le site officiel indique que d’autres jeux seront ajoutés d’ici le 6 août, date à laquelle les phases de qualifications débuteront. Ce rapprochement entre l’EVO et PlayStation fait forcément penser au rachat de la plateforme esport Smash.gg par Microsoft il y a quelques mois.