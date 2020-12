Microsoft rachète la plateforme esport Smash.gg

Microsoft continue les acquisitions que l’on ne voyait pas venir avec celle de la plateforme Smash.gg, importante dans le monde de l’esport, surtout dans le domaine des jeux de combat. C’est notamment sur ce site que devait se dérouler le tournoi récemment interdit par Nintendo.

Tant que c’est pas Smash tout court…

Smash.gg est un outil qui simplifie la vie des organisateurs de tournois en ligne ou sur place. Les participants peuvent s’inscrire aux évènements et payer leur entrée. Et tout le monde peut y consulter les résultats des matchs et la progression de la compétition. Comme son nom le fait deviner, il démarre en 2015 à l’initiative de la communauté compétitive de Super Smash Bros.

Très vite, il est adopté par de plus en plus d’évènements liés aux jeux de combat, jusqu’à devenir la norme même pour des évènements majeurs tels que l’EVO ou la Capcom Cup. Malgré ce succès, Smash.gg n’a pas réussi à tenir face à la crise sanitaire actuelle. C’est pour cela qu’en septembre, l’équipe a commencé à prévenir ses utilisateurs d’une très probable fermeture dans les semaines suivantes.

C’est heureusement apparemment évité grâce à Microsoft qui aurait fait l’acquisition de Smash.gg selon ces derniers mais sans annonce ou confirmation officielle de la part du constructeur-éditeur pour l’instant. Niveau jeux de combat, en dehors de Killer Instinct, la compétition n’est pas le point fort chez Xbox. Il faut donc attendre de voir si ce rachat est un signe d’une volonté de se développer dans le domaine.

Une intégration de Smash.gg dans l’interface de l’écosystème Xbox serait un très bon coup pour Microsoft qui est en retard sur Sony à ce niveau. En effet, la PlayStation 4 propose déjà une fonction Tournois avec des compétitions hebdomadaires et des récompenses (dont monétaires) à la clé.