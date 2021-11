Street Fighter : des nouvelles du prochain jeu en 2022

Street Fighter V a eu droit à son ultime émission pour présenter plus en détail son dernier DLC, mais comme le personnage lui-même, c’était aussi l’occasion de teaser l’avenir.

Conclusion de Street Fighter V ?

Capcom nous avait prévenu dès son annonce, Luke aura un rôle d’importance dans le futur de sa série de jeux de combat fétiche. On nous prévient d’ailleurs qu’il sera présent dans le prochain projet lié à Street Fighter. C’est probablement pour cela que l’émission a débuté avec un extrait d’une de ses cinématiques.

On le voit jeune en compagnie de son père qui le sauve ainsi que d’autres passants de ce qui sera appelé « l’incident ». Pas d’indice mais cela poussera plus tard Luke à rejoindre l’Armée de l’air américaine pour être entraîné par Guile. Niveau gameplay, il a la particularité de s’avancer lors de la majorité de ses coups, ce qui a tendance à en faire un rouleau compresseur.

On vous laisse regarder la vidéo pour en savoir plus sur chacun de ses coups puisque les explications durent pas moins de 12 minutes sans compter le match miroir de démonstration. On vous signale tout de même qu’il sortira, tout comme ses costumes, le lundi 29 novembre. Comme à chaque fois, l’émission s’accompagne de promotions et d’un essai gratuit du jeu et des personnages des saisons précédentes sur PS4.

Ou intro de Street Fighter VI ?

Avant un rappel du crossover avec Brawlhalla, nous avons eu droit au teaser de la Capcom Cup VIII qui se tiendra en février 2022 et qui sert donc de finale au Capcom Pro Tour Annuel. L’évènement durera une semaine pour qualifier le dernier participant, faire des matchs d’exhibitions, trouver le grand vainqueur et « bien plus », ce qui nous amène à notre dernier point.

Takayuki Nakayama, directeur du jeu, et Shuhei Matsumoto, le producteur, ont précisé que cette dernière émission n’était pas des adieux mais un « à bientôt ». En effet, on en saura plus sur le prochain jeu Street Fighter l’année prochaine. Pourquoi pas en février donc ? Le duo reconnait que tout n’a pas été parfait pour cet épisode mais que les leçons apprises serviront pour la suite.

Bref, en attendant, Street Fighter V reste disponible sur PlayStation 4 et PC, avec un support continu même si l’ajout de contenu s’arrête donc le 29 novembre.