Street Fighter V : Oro, Akira, Luke et une collab Fortnite

Street Fighter V a eu droit à un stream estival assez chargé puisqu’il devait présenter le gameplay de deux personnages, en annoncer un troisième et dévoiler une nouvelle collaboration avec Fortnite pour ajouter d’autres personnages après Ryu et Chun-Li.

Il Vento d’Oro

Oro et Akira Kazama rejoindront donc Street Fighter V le 16 août, soit un peu plus d’une an après leur annonce. En ce qui concerne Oro, Capcom a surtout insisté pour montrer que toutes ses techniques de Street 3 étaient de retour.

Pour Akira Kazama aussi, on tient à nous montrer à quel point l’équipe est restée fidèle à son gameplay de l’époque de Rival Schools. Avec notamment son frère Daigo qui pourra être invoqué grâce au premier V-Trigger.

Comme toujours, l’éditeur a isolé quelques techniques pour les mettre en ligne séparément.

Cela permet aussi de découvrir un peu mieux le terrain dédié à la lycéenne.

On a aussi droit à leurs différents costumes alternatifs qu’il faudra acheter séparément, sauf si on a la version Premium du Pass de la saison 5.

Le tournoi des écoles rivales dans Street Fighter V

Car oui, Akira aura droit à son propre stage, Rival Riverside, inspiré du terrain du premier Rival Schools : Gedo H.S. River Bank. On nous promet d’y voir certaines têtes connues de la série mais on ne sait pas si cela se limitera à Edge et Gan, les camarades de classe d’Akira au lycée Gedo.

Le stage arrivera lui-aussi le 16 août tout comme une nouvelle fonction gratuite, le mode Tournoi en ligne. Oui cela peut sembler incroyable, mais Street Fighter V a attendu la deuxième moitié de sa cinquième et dernière saison pour laisser ses joueurs et ses joueuses organiser leurs propres compétitions online.

Et puisque l’on parle du fait que ce soit l’ultime saison, continuons avec l’ultime combattant qui sera ajouté au jeu. Il s’agit d’un personnage inédit du nom de Luke qui arrivera lui en novembre 2021.

Son trailer se concentre sur son gameplay mais sachez déjà qu’il sera d’une importance capitale pour la série à l’avenir. Est-ce que cela signifie qu’il sera amené à être le personnage principal de Street Fighter VI ?

Finalement, ils étaient pas si mal que ça Ryu et Chun-Li…

On reste dans la coupe de cheveux assez spéciale d’un personnage blond avec la collaboration Fortnite annoncée pour l’occasion. Deux autres combattants vont rejoindre le Battle Royale d’ici quelques jours. Plus précisément, il sera possibles d’acheter des skins et des emotes Guile et Cammy à partir du 7 août et pour une durée limitée.

On en profite pour signaler des promotions sur le jeu et ses contenus ainsi qu’un essai gratuit de la version PlayStation 4 qui durera jusqu’au 18 août. Il donne accès au jeu de base mais aussi aux personnages des quatre premières saisons.

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC.