DNF Duel

DNF Duel est un jeu de combat en 2.5D développé par Arc System Works, Neople et Eighting et édité par Nexon. S'inspirant fortement de la direction artistique de Guilty Gear Strive tout en se déroulant dans l'univers de Dungeon & Fighter, une licence très populaire en Corée du Sud et en Chine, ce titre propose des affrontements en 1v1 entre différentes classes de personnages comme l'Inquisiteur, le Berserker ou encore le Ranger.