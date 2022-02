Street Fighter VI : Le compte à rebours de Capcom pourrait bien aboutir à l’annonce de cet épisode

Lorsque Capcom a mis en ligne un mystérieux compte à rebours qui pointe vers une annonce à venir ce lundi, les théories ont commencé à fuser dans tous les sens. Beaucoup pensaient qu’il était temps de lever le voile sur Resident Evil 4 Remake, dont l’existence ne fait déjà presque plus l’ombre d’un doute, mais le timing de cette annonce amenait aussi à penser que une information autour de Street Fighter, et plus particulièrement Street Fighter VI, pourrait être diffusée. Et c’est bien ce que semble confirmer le journaliste Jeff Grubb.

Final Countdown

Dans son émission Giant Bomb, relayée par VGC, le journaliste de Venture Beat affirme alors que plusieurs sources lui ont indiqué que ce compte à rebours allait bien aboutir à l’annonce de Street Fighter VI :

« Tout le monde devrait s’attendre à Street Fighter VI, car c’est bien ce que j’ai entendu dire. »

Une déclaration plutôt confiante du bonhomme, qui a rarement vu faux ces derniers temps, même si on prendra le tout avec des pincettes.

Après tout, même sans cela, il est plutôt facile de penser que Street Fighter VI pourrait être au centre de cette annonce, étant donné qu’elle a lieu juste après la finale de la prochaine compétition autour de Street Fighter V, tandis que la saga célèbre ses 35 ans d’existence.

On aura de toute façon très bientôt la réponse. Rendez-vous ce lundi pour en savoir plus, et vérifier si tout cela mène bien à ce sixième épisode ou non.