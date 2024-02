ROCKFISH Games fête ses dix ans avec quelques annonces et une grosse mise à jour pour Everspace 2

Dix ans, ça se fête !

Fondé en 2014 par deux passionnés ayant tout juste revendu leur précédente entreprise en commun, ROCKFISH Games est ce que l’on appelle couramment un studio indépendant. De taille modeste, certes, mais néanmoins doté d’ambitions démesurées, comme l’ont montré ses deux projets existants, Everspace et sa suite. Deux titres excellents qui ont une base commune, il est vrai, mais se démarquent l’un de l’autre par des idées de game design radicalement opposées. Tandis que le premier jeu est un simulateur de vol spatial pourvu de notions de Rogue-Lite, le second est plus à rapprocher du genre Action-RPG, avec toute une dimension scénaristique nouvelle.

Salués par la critique, et notamment dans nos colonnes, les deux titres ont fait l’objet de financements participatifs via la plateforme Kickstarter, et se sont raisonnablement bien vendus. En témoigne l’annonce du jour : Everspace 2 a atteint les 400 000 unités écoulées, tous supports confondus. Or, ce très bon jeu a beau être disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le chiffre demeure tout de même à saluer. D’ailleurs, selon les dires du studio, cette suite serait « en passe de tripler les ventes de son prédécesseur et de quadrupler ses revenus ». Une nouvelle qui a de quoi réjouir tout amoureux d’exploration spatiale, à fortiori chez les fans de la franchise de ROCKFISH.

D’autant que le studio ne s’arrête pas en si bon chemin. Particulièrement heureux d’avoir atteint dix ans d’existence, et on les comprend, mais surtout d’avoir acquis une véritable indépendance grâce au soutien de nombreux fans à travers le monde, les équipes de ROCKFISH Games tenaient à remercier les joueurs. Ce qu’elles ont pris le temps de faire via une petite vidéo qui ne manque pas de gaité, de bonne humeur, et d’un peu d’humour. Non, pas de Kickstarter à l’horizon pour leurs prochains projets, mais de bonnes nouvelles en perspective, et un suivi inattendu pour Everspace 2. Que demande le peuple ?

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule

Pour commencer, le studio fait gonfler ses rangs. Deux vétérans de l’industrie rejoignent en effet ROCKFISH Games, avec pour commencer Chris L’Etoile, ayant officié sur Mass Effect et sa suite, ou encore sur The Outer Worlds et Aliens : Fireteam Elite. Il est désormais affecté à la conception narrative sur la franchise Everspace. C’est ensuite au tour de Bleick Bleicken, un artiste pouvant compter sur « plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie ». Et ce n’est pas finit, puisque plusieurs emplois sont encore à pourvoir sur la page dédiée du site officiel de ROCKFISH, avec notamment des postes artistiques, de concepteur et de programmeur.

Et puisqu’il faut bien terminer cet article par une autre bonne nouvelle, il s’avère que Everspace 2 va bientôt avoir droit à une énorme mise à jour baptisée Incursions. Au programme, rien de moins que pléthore de nouveaux armements et équipements, et même des fonctionnalités inédite, pas encore annoncées évidemment. Mais le clou du spectacle reste encore à venir, puisque le titre va passer de l’Unreal Engine 4 à l’Unreal Engine 5. Bon, d’accord, c’était prévu depuis un petit moment. Mais avouez que c’est quand même une nouvelle sacrément réjouissante ! D’autant que Everspace 2 est déjà une véritable réussite graphique aujourd’hui !

Ladite mise à jour sera lancée au printemps, sans plus de précision, et concerne bien évidemment l’intégralité des supports sur lesquels le jeu est disponible. Une bonne raison, s’il en fallait une, pour revenir sur Everspace 2.