Everspace 2 sera disponible en accès anticipé le 18 janvier sur Steam et GOG

Assez discret depuis son alpha fermée organisée en juin 2020, Everspace 2 se rappelle à notre bon souvenir en annonçant le début de son accès anticipé le 18 janvier prochain uniquement sur PC via Steam et GOG.

Sortie prévue en 2022 sur PC

Accessible contre la somme de 37,99€, l’accès anticipé du shooter spatial développé par Rockfish Games devrait vous occuper pendant au moins 25 heures au lancement. Il comprendra les douze premières heures de la campagne ainsi que plusieurs missions secondaires se déroulant dans deux des six aux huit systèmes solaires qui seront présents dans le jeu final.

En plus d’intégrer les principaux éléments de gameplay comme les combats spatiaux, l’exploration, l’exploitation minière, le commerce ou encore des énigmes à résoudre, il proposera cinq sous-classes de vaisseaux différents et personnalisables : Interceptor, Sentinel, Striker, Gunship, et Scout. Sachez aussi qu’il faudra patienter jusqu’au déploiement de la 1.0 pour profiter d’une traduction française.

Everspace 2 devrait être disponible au cours du 1er semestre 2022 sur PC à un prix légèrement plus élevé qu’au début de son accès anticipé. Aucune mention des versions PlayStation 4 et Xbox One du titre n’a été faite par les développeurs pour le moment.