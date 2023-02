Accueil » Actualités » On a vu 4 futures potentielles pépites du Game Pass (Planet of Lana, Everspace 2…)

L’année 2023 devrait être chargée du côté des possesseurs de Xbox Series puisqu’en plus de la sortie de jeux made in Xbox Game Studios, le jeu indépendant sera aussi à la fête dans les prochains mois sur la plateforme (et sur PC). Il fallait bien cela après une année 2022 plutôt calme chez le constructeur, et si tous les regards sont tournés vers les AAA à venir, les partenaires indépendants de Microsoft ont de quoi attirer notre curiosité. Grace au programme [email protected] qui met en avant toutes ces productions, nous avons pu assister à une présentation réservée à la presse qui nous a offert un meilleur aperçu de quatre titres à ne pas manquer durant ces prochains mois, à savoir The Last Case of Benedict Fox, Everspace 2, Planet of Lana et Lightyear Frontier. Voici ce que l’on a pu en retenir.

The Last Case of Benedict Fox

Au rayon des jeux qui ont immédiatement attiré l’œil grâce à leur direction artistique unique, on retrouve le singulier The Last Case of Benedict Fox, qui se présente comme un metroidvania 2D influencé par l’univers de Lovecraft, où l’on incarne un détective lié à un démon qui lui permet de découvrir les souvenirs et les pensées des personnes décédées. Un postulat de départ qui intrigue, et donne encore plus envie d’en savoir plus lorsque l’on voit le jeu de Plot Twist défiler sous nos yeux.

La démo qui nous était présentée se déroulait quelques temps après le début du jeu afin de nous montrer diverses parties du jeu, à commencer par son système de combat qui ne sera visiblement pas sa plus grande force. Difficile de juger de son intérêt sans avoir la manette en main, mais celui-ci se révèle être plutôt basique, bien que demandant un peu de dextérité.

En plus d’un couteau qui lui permettra de mettre à mal les forces obscures qui s’en prennent à lui, notre protagoniste pourra aussi compter sur le démon qui vit en lui pour faire rempart. Il pourra aussi activer une barrière plus puissante en activant un sort qui le recouvre d’une peau rocheuse, et qui pourra infliger des dégâts aux ennemis.

On a pu voir qu’il fallait jongler entre cette défense et une approche plus offensive contre un boss dont le combat était organisé en plusieurs parties, et où il fallait s’attaquer à chacune de ses tentacules tout en évitant de se faire écrabouillé. La deuxième partie du combat semblait demander un peu d’attention, avec un bon challenge, mais là encore il faudra attendre d’avoir le jeu final pour en juger pleinement.

Le principal intérêt du titre semble surtout résider dans la partie exploration et enquête, avec de nombreux puzzles mis en place. Etant donné que le jeu adopte une structure metroidvania, il faudra souvent revenir sur nos pas, avec une fonctionnalité de voyage rapide qui est appréciable. On retournera souvent dans une salle remplie de divers PNJ, comme un marchand, pour résoudre quelques enquêtes tout en obtenant de nouveaux objets pour progresser.

Cet événement nous aura aussi permis d’apprendre que le jeu serait disponible dès le 27 avril sur PC, Xbox One et Xbox Series. Oui, un jour avant Dead Island 2 et Star Wars Jedi Survivor. Mais espérons que le Game Pass lui permette néanmoins de trouver son public.

Everspace 2

Partons maintenant en direction de l’espace avec Everspace 2, qui est sans doute le titre que l’on a le moins besoin de présenter étant donné qu’il est disponible en accès anticipé depuis un bout de temps maintenant. Si on devait le résumer, on le présenterait comme une sorte d’action-RPG spatial où l’on contrôle un vaisseau de notre choix pour effectuer diverses missions, que ce soit en solo ou à plusieurs.

Everspace 2 était surtout mis en avant lors de sa présentation pour l’annonce de sa date de sortie sur PC, calée au 6 avril prochain. Pour les consoles Xbox, il faudra en revanche attendre l’été, mais on se consolera en se disant qu’il sera directement compris dans le Game Pass. Précisons également qu’il sortira aussi sur PS5.

La démonstration de gameplay qui nous était faite survolait les différents aspects du jeu, comme le fait que cette suite soit nettement plus axée sur l’action que l’opus précédent, avec un gameplay très dynamique et des joutes spatiales impressionnantes, servies par des décors qui en mettent plein les yeux (on retrouve même des planètes sous-marines).

Everspace 2 offrira aussi une large durée de vie puisqu’il faudrait des centaines d’heures pour tout voir, même si l’aventure sera évidemment plus courte si l’on se cantonne à son histoire. Côté vaisseaux, il faut voir ces engins comme des classes typiques de RPG. Vous serez libre d’équiper tout un tas d’équipement à votre vaisseau pour l’orienter dans le rôle que vous préférez, et du loot, vous allez en avoir.

On sera aussi servi du côté du endgame avec un léger aspect roguelite, où l’on enchaine les arènes avec des choix qui s’offrent à nous à chaque fin de combat, tout en ayant la possibilité de faire monter la difficulté d’un cran au fur et à mesure de nos parties. Un titre à surveiller de près si vous adorez la science-fiction et si son accès anticipé était passé sous votre radar.

Planet of Lana

Le joli Planet of Lana était également l’une des stars de la présentation, même si on commence à bien le cerner. Ce jeu d’aventure en 2D nous place dans la peau de Lana, une jeune fille chargée de sauver les siens et surtout sa soeur sur l’invasion que subit sa planète. Elle peut compter sur l’aide de Mui, un petit animal qui l’accompagnera durant son voyage.

La démo qui nous était montrée était justement axée sur cette petite boule de poils, au comportement similaire à un chat ou à un chien. On dira plutôt qu’il tient du félin étant donné sa peur immense des points d’eau, qui constitueront un obstacle pour l’avancée du duo. Si Mui est capable d’aider Lana de bien des façons, c’est parfois l’enfant qui devra prêter main-forte à la créature.

Nos protagonistes devaient ici traverser un marais, mais la peur de se mouiller de Mui compliquait les choses. Lana devait souvent l’aider à trouver un moyen de traverser, tandis que le petit animal pouvait interagir avec des espèces vivantes étranges (en les hypnotisant), capable d’aspirer l’eau et donc de faire monter ou non le niveau d’un bassin. Les puzzles restaient donc basiques, sans qu’aucun danger ne vienne compliquer la chose.

Si l’on espère que le niveau des puzzles se complexifiera au fil de l’aventure, il y a bien un point qui nous a enchantés : l’immersion que le jeu propose. Entre les petites trouvailles de sound-design particulièrement réussies, le langage inventé de Lana, les bruits de Mui ou encore les musiques à tomber par terre, Planet of Lana veut nous faire vivre une expérience mémorable sans une ligne de texte mais qui saura tout de même nous émouvoir.

On vous laisse sur notre dernière preview du jeu pour plus de ressentis sur ce voyage, tout en espérant qu’une date de sortie tombe dans les prochaines semaines.

Lightyear Frontier

Dernier titre et non des moindres, Lightyear Frontier. Les jeux de récolte sont à la mode ces derniers temps, mais le jeu de Frame Break trouve un twist intéressant en nous plongeant au cœur d’une autre planète, où il faudra tout construire en partant de zéro. Pour cela, on sera bien aidé par notre mecha multifonction, qui servira aussi bien de véhicule que de tracteur, entre autres choses. Entre exploration et gestion, le jeu offre une petite bulle de détente qui pourra être appréciée à plusieurs, à condition de d’abord construire une tour radio qui vous permettra d’appeler vos compagnons.

Le studio n’avait malheureusement rien de bien nouveau à nous montrer si l’on met de côté la possibilité de construire des récoltes sur des terrains un peu différents, comme sur une plage, mais aussi un aspect personnalisation qui est plus poussé que ce que l’on aurait pu imaginer. Vous pourrez véritablement construire votre domaine à votre façon, même en y ajoutant des objets du quotidien que l’on a plus l’habitude de voir sur notre bonne vieille planète.

Nous avions déjà pu approcher le jeu par le passé lors de l’officialisation de son arrivée au printemps 2023, et on vous renvoie à notre article de l’époque pour en savoir plus à son sujet.