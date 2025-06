Eriksholm: The Stolen Dream, le jeu d’infiltration centré sur la narration, débarquera le 15 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series

La recherche d’Herman commence cet été

Pas tout à fait au même rang qu’un titre comme Aragami, par exemple, Eriksholm: The Stolen Dream mise aussi beaucoup sur l’ambiance, les graphismes ainsi que ses personnages et l’histoire qui les lie. Évidemment, il y a bien du gameplay infiltration et on en voit d’ailleurs encore au cours du trailer qui révèle la date de sortie.

C’est toujours aussi beau, les modèles de personnages sont toujours aussi bien travaillés et l’envie de traverser l’univers concocté par le studio River End Games est intacte. On rappelle que l’on incarne Hanna, inquiète de ne pas revoir son frère Herman. Et pour cause, il a disparu et court très certainement un grand danger.

Elle devra alors traverser la ville d’Eriksholm pour le retrouver, et ce en compagnie d’Alva, une amie à elle. Chacune aura des mécaniques qui leur seront propre, de quoi appréhender les niveaux et les menaces de différentes manières, surtout dans les moments où l’on pourra switcher de l’une à l’autre.

Pour en savoir davantage sur le jeu, n’hésitez pas à aller consulter l’aperçu que nous avons concocté à la suite d’une présentation faite par Anders Hejdenberg, directeur créatif sur le projet.

Eriksholm: The Stolen Dream arrivera le 15 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series.