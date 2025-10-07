Test Eriksholm: The Stolen Dream – Un bijou visuel enfermé dans sa linéarité

7.5

Jaquette d'Eriksholm: The Stolen Dream
Eriksholm: The Stolen Dream
Date de sortie : 15/07/2025

  • Direction artistique sublime
  • Une réalisation qui fonctionne très bien
  • Un prix juste
  • Des personnages attachants
  • Les cinématiques tout simplement magnifiques…
  • … mais trop rares
  • Une histoire qui se perd en seconde partie
  • Une linéarité qui empêche la rejouabilité
Eriksholm: The Stolen Dream nous impose une aventure singulière qui peine à nous marquer, avec pour cause une deuxième partie en deçà de la première moitié. Cependant, ses graphismes et son level design sont à souligner, tant ils sont généreux dans leur proposition, même si le manque de liberté dans l’approche des différents puzzles peut en décourager plus d’un. Heureusement que le jeu se termine en une huitaine d’heures.

