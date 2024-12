Ce magnifique jeu d’infiltration narratif, Eriksholm: The Stolen Dream, dévoile un nouveau trailer de gameplay

Un gros travail sur le narratif

Jeu d’infiltration en vue isométrique aux mécaniques tactiques qui semblent assez traditionnelles sur cette partie, Eriksholm: The Stolen Dream a également fait le pari de fortement miser sur sa narration. Un parti-pris qui se ressentira dans les dialogues et les cinématiques qui semblent de toute beauté, mais aussi dans l’écriture et les échanges que l’on pourra écouter pendant nos escapades. Ce mélange promet une introduction assez douce au genre d’infiltration et nul doute qu’il se démarquera par son atmosphère.

Histoire de faire monter un peu l’engouement, une nouvelle bande-annonce a été diffusée où l’on peut voir quelques échanges verbaux mais aussi quelques phases de gameplay où l’on doit s’échapper et faire attention aux gardes. Si l’environnement aura son importance, il faudra aussi user d’ingéniosité pour divertir les gardes et bien écouter les conversations pour en tirer profit.

Pour les plus curieux et curieuses d’entre vous (qui ne sont pas réticents à l’anglais), sachez qu’Epic Games a accueilli Anders Hejdenberg (directeur créatif) et Daniel Lundkvist (senior artist) pour parler de leur travail sur les cinématiques et les animations faciales des personnages. Dans cette conversation d’une heure environ, diffusée ensuite sur YouTube, ils expliquent davantage leur procédé réalisé avec l’outil MetaHuman.

Malheureusement, toujours pas de date de sortie plus concrète pour cet Eriksholm: The Stolen Dream. On sait seulement qu’il arrivera courant 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store.