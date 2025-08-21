Studio support sur Overwatch 2 et Valorant, Envar annonce Witchspire

De la survie et de la sorcellerie

Basé à Stockholm, en Suède, Envar Studios est une division récemment créée au sein d’Envar Entertainment, un studio de co-développement ayant collaboré avec de nombreuses structures, à l’instar de Virtuos. Fondée en 2020, cette société a déjà contribué à des projets d’envergure, tels que Legends of Runeterra, Valorant, League of Legends et Overwatch 2.

Grâce à l’expérience acquise et aux fonds récoltés, l’équipe a décidé de passer à la vitesse supérieure en développant son propre projet. Dévoilé à Cologne, Witchspire est décrit comme un jeu d’aventure et de survie coopératif. La bande-annonce, sous forme de court-métrage animé, ne révèle rien du gameplay, mais le communiqué de presse et la page Steam du titre nous en apprennent davantage.

Witchspire placera les joueurs dans la peau de sorciers novices évoluant dans un monde hostile, peuplé de créatures corrompues et de ruines mystiques dissimulant des secrets magiques. Bien que conçu pour la coopération à quatre joueurs, le jeu sera également jouable en solo, ce qui soulève des questions sur son équilibrage. L’équipe a le temps d’y répondre, puisque le titre ne sortira qu’en 2026 en accès anticipé.

Witchspire veut agiter sa baguette dans tous les sens

Côté gameplay, on retrouve de l’exploration, de la collecte de ressources, du crafting, des combats et une multitude de sorts. Pour se démarquer dans un genre déjà saturé, Witchspire mise sur la capture de monstres (à la manière de Dragon Quest ou Pokémon) et sur des sorts permettant de faire apparaître des ressources exploitables. La construction d’abris et de bases est bien sûr au programme. À ce stade, tout cela ressemble à un fourre-tout coloré dont la proposition peine à se distinguer clairement.

Comme beaucoup de jeux de survie, Witchspire proposera des options de personnalisation poussées. Le studio ambitionne de créer un bac à sable partagé, mais dans un marché déjà très concurrentiel, un lancement raté de l’accès anticipé pourrait être fatal. En revanche, si la communauté adhère dès l’early access, l’équipe pourra déployer sa feuille de route jusqu’au bout et donner au jeu une chance de s’imposer.