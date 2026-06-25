Enshrouded quittera l’accès anticipé le 15 octobre et arrivera enfin sur PS5

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Lancé en janvier 2024 en accès anticipé, Enshrouded annonce enfin une sortie définitive sur PC et l’arrivée du jeu sur consoles de salon. Malheureusement pour les joueurs XBOX, il faudra attendre un peu plus longtemps. Et ce n’est peut-être pas plus mal au vue des mois de septembre et d’octobre qui sont chargés en sorties de jeux. De notre côté, c’est un lancement que l’on attend de pied ferme.

Enshrouded - key art 1.0

Enshrouded fixe enfin sa date de sortie en version 1.0

Le studio allemand Keen Games a donc annoncé qu’Enshrouded quittera officiellement son accès anticipé le 15 octobre 2026. La version 1.0 sera lancée simultanément sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro. La version Xbox Series X|S, initialement prévue en parallèle, nécessitera davantage de développement et sortira finalement au printemps 2027.

Dans un communiqué, le PDG de Keen Games, Jan Jöckel, explique que l’équipe souhaite garantir un niveau de qualité identique sur toutes les plateformes. Selon le studio, la combinaison de plusieurs systèmes particulièrement complexes rend l’optimisation plus exigeante que prévu. On imagine que cela concerne surtout la Xbox Series S, qui donne souvent du fil à retordre aux développeurs.

Il faut dire qu’Enshrouded repose sur un vaste monde ouvert entièrement conçu en voxels, avec des mécaniques de construction et de terraformation particulièrement poussées. Un type d’environnement qui demande naturellement davantage de travail en matière d’optimisation. A noté que le studio n’a pas détaillé les différences entre la version PS5 classique et la version PS5 Pro.

Cette annonce reste malgré tout une excellente nouvelle pour le titre, qui revendique désormais plus de cinq millions de joueurs. Depuis son lancement en accès anticipé, le jeu de survie a considérablement étoffé son contenu grâce à l’ajout de nouveaux biomes, d’armes inédites, de créatures supplémentaires et de nombreuses améliorations de confort.

Le studio a également relevé un défi technique important avec l’arrivée de l’eau dynamique via la mise à jour Wake the Water. Selon les développeurs, cette fonctionnalité était particulièrement complexe à mettre en œuvre dans un environnement basé sur les voxels.

Cette liberté de construction constitue d’ailleurs l’un des principaux atouts d’Enshrouded. Il nous laisse bâtir pratiquement tout ce que l’on souhaite, tout en profitant d’une aventure mêlant RPG, exploration et survie. Pour résumer simplement, il s’agit sans doute de l’un des meilleurs jeux de survie pour ceux qui ont un peu peur de la rudesse du genre et sans forcément rechercher l’aspect particulièrement punitif de titres comme Valheim.

L’autre point fort est que l’aventure peut aussi bien se vivre en solo qu’en coopération avec jusqu’à huit joueurs au sein d’un même monde.

Un lancement qui ne marquera pas la fin du développement

Enshrouded 1 0 01 1

Enshrouded – Plutôt belle vue

Keen Games précise déjà que la sortie de la version 1.0 ne signifie pas la fin du support du jeu. Le studio affirme vouloir continuer à enrichir Enshrouded pendant de nombreuses années grâce à :

  • De nouveaux contenus
  • Des mises à jour techniques
  • Des améliorations demandées par la communauté
  • De futures extensions du monde

Nous vous proposerons bien entendu un test complet afin de faire le tour de tout ce qu’Enshrouded a à offrir. En attendant, il figure déjà parmi nos plus grandes attentes de l’année.

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Jaquette d'Enshrouded
Enshrouded
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 15/10/2026

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