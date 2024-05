Enotria: The Last Song : Le Souls-like italien décale sa sortie au 19 septembre et aura finalement droit à une version Xbox Series

Une démo du 22 mai au 30 juillet sur PC et PS5

Si nous ignorons ce qui a poussé le studio milanais a changé encore une fois son fusil d’épaule, il a offert un joli coup de projecteur à sa production en partageant une vidéo de gameplay commentée d’environ quinze minutes chez IGN (US). L’occasion parfaite d’en apprendre davantage dessus, de ses mécaniques de jeu à son univers, en passant par ses musiques et sa durée de vie qui promet d’être supérieure à une quarantaine d’heures. Pour rappel, ce titre nous invitera à incarner un Sans-masque devant affronter et vaincre des Dramaturges responsables d’un fléau appelé Canovaccio, une pièce de théâtre éternelle maintenant le monde dans une stase surnaturelle.

Autre information intéressante, les développeurs ont annoncé qu’une démo sera disponible du 22 mai au 30 juillet sur PC et PS5. Celle-ci nous donnera accès à environ 8h de contenu du Souls-like, dont notamment 27 ennemis différents (variantes incluses), deux mini-boss, un boss, 22 armes, six masques, la possibilité d’améliorer un peu notre équipement, etc. Voici les configurations requises pour pouvoir la faire tourner sur PC :

Configuration minimum (720p/30 fps)

Processeur : Intel Core i5-6600 (3,3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz)

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

DirectX 12

50 Go d’espace de stockage

Configuration recommandée (1080p/60 fps)

Processeur : Intel Core i7-8700 (3,2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 ou AMD Radeon RX 6700 XT ou Intel Arc A770

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

DirectX 12

50 Go d’espace de stockage

Rendez-vous à la rentrée pour découvrir Enotria: The Last Song sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et, donc, Xbox Series X|S.