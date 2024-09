Enotria: The Last Song va finalement sortir sur Xbox Series, Microsoft a contacté le studio pour arranger la situation

La version Xbox arrive, mais toujours pas de date

D’ordinaire, ce genre de tambouilles ne se règle pas en public. Mais Jyamma Games, lassé de ne pas avoir de réponse de Microsoft pendant des mois, a fait savoir son mécontentement publiquement afin de prévenir sa communauté que la version Xbox aurait du retard, simplement parce que le constructeur ne répondait plus. De quoi donner une image peu glorieuse du service communication de Microsoft, qui a donc vite voulu réparer son erreur.

Dans un nouveau communiqué, Jyamma Games indique que la situation est en train de s’arranger, notamment grâce à Phil Spencer et son équipe :

« Nous tenons à remercier officiellement Phil Spencer et son équipe pour nous avoir contactés si rapidement et pour nous avoir aidés à résoudre notre situation. Nous tenons également à remercier notre formidable communauté pour tout le soutien dont elle a fait preuve ces derniers jours. Votre voix a été entendue haut et fort, et votre engagement a été réconfortant. Nous travaillons désormais en étroite collaboration avec Microsoft, et nous espérons que cette collaboration permettra la sortie du jeu sur Xbox dès que possible. »

Tout est bien qui finit bien, même si le service communication de Microsoft voit son image être quelque peu égratignée au passage. Et maintenant, si la situation en vient à se répéter pour d’autres studios, on ne serait pas surpris de voir de plus en plus de monde réitérer la stratégie de Jyamma Games sur les réseaux sociaux pour forcer une réponse rapide.