Voici 20 démos à découvrir absolument au Steam Néo Fest de juin 2024

Vous trouverez ici une liste de démos à essayer dès maintenant sur Steam, jusqu’au 17 juin pour la plupart d’entre elles. Certaines sont sorties juste avant l’opération de Steam, mais elles trouvent tout de même leur place ici puisqu’elles méritent le détour.

Metal Slug Tactics

Genre : RPG – Tactique

RPG – Tactique Date de sortie : Automne 2024

Automne 2024 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Page Steam

Retardé à plusieurs reprises, Metal Slug Tactics semble maintenant se diriger vers sa sortie à la fin de l’année 2024. Et pour nous montrer qu’il est fin prêt après toutes ces années, il a lui aussi droit à une démo qui permet d’avoir un premier contact avec cet épisode pas tout à fait comme les autres pour la licence de SNK.

Ici, l’action n’est pas totalement mise de côté mais on laisse tomber le run and gun classique (ou presque) pour des affrontements plus tactiques, avec des déplacements sur des maps façon damiers. Décrit comme un RPG tactique roguelite, il rendra hommage à la série à sa façon avec une superbe direction artistique en pixel-art et une centaine de maps à découvrir. Il n’y en aura pas autant dans la démo proposée pour ce Steam Next Fest, mais ce sera déjà un bon indicateur pour savoir si le titre montre qu’il est un peu plus qu’un bon shot de nostalgie.

Caravan SandWitch

Genre : Aventure

: Aventure Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – PS5 – Switch

PC – PS5 – Switch Page Steam

Nous vous l’avions révélé en avant-première lors de notre dernier AG French Direct, alors forcément, Caravan SandWitch avait sa place toute trouvée dans notre sélection. D’accord, le jeu a dégainé sa démo avant l’ouverture du Steam Next Fest, mais c’est une bonne occasion de vous rappeler d’essayer immédiatement cette jolie expérience.

Partez explorer ce monde désolé mais pas dénué de charme à bord de votre van avec cette première démo, qui nous montre les prémices d’une aventure centrée sur l’exploration et sur les rencontres avec divers personnages. Vous pouvez vous balader à pied ou à bord de votre véhicule, et découvrir de nouveaux paysages avec les différents outils qui sont à votre disposition. Si vous avez besoin d’une aventure pleine de douceur et ambitieuse, ne manquez pas cette démo.

Cat Quest 3

Genre : Action – RPG

: Action – RPG Date de sortie : 8 août 2024

8 août 2024 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Page Steam

Les amoureux des chats vont sans doute se précipiter sur le mignon Cat Quest 3, qui vient conclure une trilogie rondement menée. Si l’on se fie aux images proposées par le titre, la recette ne change pas avec ce troisième épisode.

On est toujours en face d’un action-RPG mélangeant 2D et 3D avec des combats dynamiques, un peu de donjons à explorer et beaucoup de personnages très rigolos à croiser. Car la licence a toujours fait preuve d’humour et n’hésite pas à multiplier les références à tout-va, donc nul doute que ce troisième épisode sera dans le même ton. Il aura au moins pour lui la particularité d’aborder (c’est le cas de le dire) le thème de la piraterie. Notre félin pourra donc voguer sur les mers avec son propre bateau et prendre part à des batailles navales, de quoi donner un peu plus d’épaisseur à la licence qui commençait déjà à tourner en rond avec son deuxième jeu.

Tiny Glade

Genre : Construction

Construction Date de sortie : Automne 2024

Automne 2024 Plateformes : PC

PC Page Steam

Bon d’accord, pour celui-ci, on triche un peu comme pour d’autres démos de la sélection. La démo de Tiny Glade a été proposée en amont du Steam Next Fest, mais impossible de ne pas l’évoquer et de ne pas vous encourager à l’essayer. Même si vous n’êtes pas forcément fans de city-builder, le titre a de quoi vous charmer grâce à son aspect cozy, pour ne pas dire ASMR (pensez à Townscaper).

Votre but est simple : vous devez laisser libre cours à votre imagination pour créer un petit hameau rien qu’à vous, au ton médiéval. Les outils sont très simples à prendre en main et la gestion de la physique permet de construire des choses étonnantes. La démo reste plutôt limitée par rapport à ce qui nous attend dans le jeu complet, mais vous aurez déjà de quoi créer de superbes maisons, châteaux forts, villages ou ruines avec ce qui est disponible, pour ensuite prendre de beaux clichés. C’est tout doux, reposant, et bien pensé.

I Am Your Beast

Genre : FPS

FPS Date de sortie : 15 août 2024

15 août 2024 Plateformes : PC

: PC Page Steam

Place à un FPS pas comme les autres dans cette sélection avec I Am Your Beast, qui reprend un style graphique BD façon XIII, mais avec un gameplay nettement plus dynamique. Et pour cause, derrière le projet, on retrouve le studio derrière El Paso, Elsewhere.

Il s’agit ici d’une simple histoire de vengeance de la part d’un ancien agent secret qui refuse une mission et qui va s’attirer le courroux de son ancienne agence. Il faudra donc se débarrasser des autres agents envoyés au sein d’un complet militaire, en essayant de ne pas se faire réparer mais en tentant quelques headshots au passage avec les diverses armes mises à disposition.

Sonokuni

Genre : Action

Action Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC

: PC Page Steam

Aperçu lors du dernier Future Games Show, Sonokuni a attiré l’attention grâce à sa direction artistique unique et pleine de couleurs, s’appuyant sur la mythologie japonaise, le tout en pixel art. On accroche ou non, mais force est de reconnaître que le titre a son style rien qu’à lui.

En dehors de ça, il s’agit d’un jeu d’action en vue du dessus dans lequel on peut ralentir le temps, avec des défis de plus en plus difficiles à relever. Le jeu est rythmé par la bande-son du groupe Don Yasa Crew, qui donne une ambiance hip-hop unique à l’expérience.

Enotria: The Last Song

Genre : Action – RPG

Action – RPG Date de sortie : 19 septembre 2024

19 septembre 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Page Steam

Il en faut un dans chaque sélection. Comment passer à côté d’un Souls-like quand ils sont si nombreux. On jettera donc un œil du côté d’Enotria: The Last Song, qui tente de se différencier en s’appuyant sur le folklore italien mais aussi en nous demandant de récolter des masques sur les ennemis vaincus afin de les revêtir pour changer de rôle à la volée.

Un concept qui permet de grandement varier les builds et la rejouabilité du titre, tout en ne vous enfermant pas dans des cases. Le contenu du jeu final sera assez immense avec une trentaine de masques, trois régions à traverser et une centaine d’ennemis, mais cette démo permet déjà d’avoir un aperçu de ce Souls-like ensoleillé qui pourrait bien se démarquer des autres propositions du genre.

Last Moon

Genre : Action – RPG

Action – RPG Date de sortie : 2025

2025 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox One – Xbox Series – Switch Page Steam

Autre jeu de l’AG French Direct présent dans cette liste, Last Moon, qui a lâché sa démo il y a quelques heures seulement. Un titre que vous avez déjà pu voir passer pas mal de fois chez nous, et qui s’inspire des JRPG des années 90 avec une influence Zelda assez prononcée, bien servie par de jolis visuels.

Avec cette démo, vous pouvez découvrir le début de cette aventure avant de pouvoir jouer au reste l’année prochaine avec la version finale du titre. Et mieux encore, vous pouvez apprécier cette démo avec un ami en local, puisque la coopération est déjà intégrée dans cette build. Si vous avez suivi l’actualité du jeu via nos divers AGFD, n’hésitez pas à aller essayer cette démo pour enfin voir si Last Moon est aussi agréable à jouer qu’à regarder.

Guayota

Genre : Aventure – Casse-tête

Aventure – Casse-tête Date de sortie : Date inconnue

Date inconnue Plateformes : PC

PC Page Steam

Guayota est un jeu d’aventure, d’exploration mais surtout de casse-tête développé par Team Delusion et édité par Dear Villagers (Caravan SandWitch, Big Helmet Heroes, Fabledom, Foretales etc.) dans lequel vous suivez un groupe d’explorateurs venus d’Espagne dans le but de trouver une île entourée d’un mystérieux brouillard et en percer les secrets au large des îles Canaries.

Au fil des différents temples dédiés aux dieux et déesses antiques, vous devrez utiliser les pouvoirs du feu, de la lumière mais aussi des ténèbres pour progresser tout au long des différents puzzles environnementaux qui ne présenteront à vous mettant à l’épreuve votre sens de l’observation. explorer les temples de dieux antiques, chacun protégeant un sombre secret vous permettant de découvrir une partie du passé mystérieux de l’île.

Dans la démo proposée lors du Steam Next Fest, d’une durée d’environ 30 minutes, vous pourrez vous familiariser avec les premiers effets de votre torche éclairée mais aussi soumise aux ténèbres, dans le but d’ouvrir des portes, construire des ponts et franchir des murs invisibles, tout en évitant les pièges au sol et la brume nauséabonde. A noter que le nom Guayota vient en réalité d’une divinité en forme de chien issue des croyances castillanes des îles Canaries, tout un programme !

Pyrene

Genre : Deckbuilding – Roguelike

: Deckbuilding – Roguelike Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC

: PC Page Steam

Pyrene est un deckbuilding roguelike captivant développé par Two Tiny Dice et publié par Indie Asylum. Inspiré par la mythologie basque, le jeu vous met au défi de sauver votre village des griffes du démon Herensuge et de ses hordes infernales. À travers des zones de danger, vous devrez utiliser vos compétences de construction de deck et de gestion de ressources pour progresser et maximiser vos pouvoirs. Chaque biomes, des forêts luxuriantes aux montagnes escarpées, introduit des défis uniques, garantissant que chaque expédition soit une nouvelle aventure.

En plus de son gameplay stratégique et addictif, Pyrene se distingue par ses magnifiques visuels et sa profondeur narrative. Les joueurs pourront débloquer et améliorer des cartes, des reliques et des personnages, tout en reconstruisant leur village pour obtenir des avantages supplémentaires lors de leurs runs. Une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam, offrant un avant-goût prometteur de ce qui pourrait bien devenir un nouveau compagnon pour vos soirées devant l’écran.

Ark of Charon

Genre : Simulation – Tower Defense

: Simulation – Tower Defense Date de sortie : 8 juillet 2024 (Accès anticipé)

: 8 juillet 2024 (Accès anticipé) Plateformes : PC

: PC Page Steam

Dans Ark of Charon, développé par Angoo Inc. et publié par Sunsoft, les joueurs se retrouvent à protéger un jeune arbre-monde dans une combinaison unique de simulation de colonie et de tower defense. Inspiré par les œuvres du studio Ghibli, le jeu vous confie le rôle de gardien d’un jeune arbre-monde, un géant mystérieux qu’il faut guider jusqu’à sa pépinière pour restaurer l’équilibre dans un monde post-apocalyptique.

Vous devrez construire une forteresse mobile sur le dos de cet arbre, en récoltant des ressources et en construisant des défenses pour repousser les monstres attaquants. L’espace étant limité, la construction doit être stratégique pour éviter que tout ne s’effondre. À chaque étape, vous débloquerez des technologies anciennes et des reliques pour renforcer vos défenses et améliorer votre forteresse.

Ce mélange innovant de gestion de ressources, de construction et de défense promet une expérience de jeu captivante et stratégique, soutenue par une direction artistique charmante et immersive. Pour ceux qui ont apprécié découvrir RimWorld, ou encore The Wandering Village à l’époque de leur sortie, Ark of Charon pourrait bien devenir la petite pépite de 2024 !

Selfloss

Genre : Action – Aventure – RPG

: Action – Aventure – RPG Date de sortie : À venir

: À venir Plateformes : PC

: PC Page Steam

Dans Selfloss, un jeu d’action-aventure développé par Goodwin Games et publié par Merge Games, vous plongez dans un univers émouvant et riche en traditions. Situé dans un monde fantastique inspiré du folklore slave et de la mythologie tournant autour baleines, Selfloss raconte l’histoire de Kazimir, un vieux guérisseur, qui entreprend un périple épique pour guérir son âme à l’aide de son bâton magique.

Au cours de son aventure, le joueur pourra rencontrer des personnages mémorables et combattre une mystérieuse affliction appelée le Miasm en utilisant la lumière du bâton magique de Kazimir. Le jeu se distingue par son atmosphère sombre et onirique, ses énigmes immersives et son style artistique minimaliste mais captivant. Avec ses éléments de narration riche en émotions et son gameplay engageant, Selfloss promet une expérience de jeu unique et touchante.

Si vous appréciez des jeux comme Journey ou Shadow of the Colossus, Selfloss pourrait bien être le prochain titre à ajouter à votre liste de souhaits. Le jeu est prévu pour une sortie prochaine sur Steam, avec une démo déjà disponible pour offrir un avant-goût de cette aventure poignante.

Flintlock: The Siege of Dawn

Genre : Action-RPG – Aventure

: Action-RPG – Aventure Date de sortie : 18 juillet 2024

: 18 juillet 2024 Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series- PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series- PlayStation 4 – Xbox One Page Steam

Flintlock: The Siege of Dawn est un action-RPG en monde ouvert développé par A44 Games, les créateurs de Ashen, et publié par Kepler Interactive. Dans ce jeu, les portes de l’au-delà ont été ouvertes, libérant l’armée des morts-vivants d’un ancien dieu. Les joueurs incarneront Nor Vanek, un membre de l’armée de la coalition humaine, accompagnée de son compagnon magique, Enki. Ensemble, ils mèneront la dernière offensive de l’humanité contre les dieux et leurs hordes de morts-vivants.

Le gameplay de Flintlock propose une combinaison dynamique de combat à l’arme à feu, de magie et de maniement de la hache. Le joueur devra maîtriser des combos puissants et utiliser votre créativité pour surmonter chaque rencontre. Le jeu se distingue par son esthétique inspirée de l’ère napoléonienne et de la mythologie mésopotamienne, créant une atmosphère unique et immersive. Une preview du titre est d’ailleurs disponible sur notre site.

Pour les fans de jeux comme God of War et Elden Ring, Flintlock: The Siege of Dawn offre une expérience similaire avec une touche unique de fantasy. Préparez-vous à explorer des déserts arides, des ruines cavernaires et à découvrir les secrets de la majestueuse cité de Dawn. A noter que le jeu sera disponible sur Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie.

Kaiserpunk

Genre : Simulation – Stratégie

: Simulation – Stratégie Date de sortie : Troisième trimestre 2024

: Troisième trimestre 2024 Plateformes : PC

: PC Page Steam

Kaiserpunk est un jeu de stratégie et de construction de ville développé par Overseer Games. Se déroulant dans un 20ème siècle alternatif où la Première Guerre mondiale ne s’est jamais terminée, Kaiserpunk met le joueur au défi de construire et gérer une ville industrielle tout en prenant des décisions stratégiques à l’échelle mondiale. Le joueur devra jongler entre la gestion de sa métropole, l’optimisation des réseaux de transport et la négociation de traités commerciaux pour maintenir l’approvisionnement des troupes sur le front.

Kaiserpunk se distingue par sa capacité à combiner les éléments de micro-gestion de la construction de ville avec la macro-gestion de la stratégie globale. Le joueur devra gérer la production, débloquer des technologies avancées, et diriger des batailles terrestres, navales et aériennes pour asseoir sa domination​. Le jeu intègre également une forte dimension narrative, influençant le cours de la campagne à travers des événements scénaristiques et des choix décisifs qui peuvent changer le destin de la nation​.

Les amateurs de jeux tels que Frostpunk et Civilization trouveront en Kaiserpunk une expérience riche et immersive, où chaque décision compte. Le jeu sera disponible en accès anticipé sur Steam, avec une démo jouable dès maintenant pour un avant-goût.

Phantom Spark

Genre : Jeu de course

Jeu de course Date de sortie : A venir

A venir Plateformes : PC

: PC Page Steam

Phantom Spark est un jeu de course contre-la-montre dans lequel les champions de trois régions distinctes vous pousseront à dépasser vos limites pour battre vos propres records. Volez à travers l’architecture ancestrale de chaque région, gagnez des défis et peaufinez vos compétences.

Les studios parlent d’un jeu de course relaxant, misant sur une bande-son d’ambiance et des visuels épurés pour accompagner les courses, ou encore le gameplay. Si le soft peut faire penser à Wipeout pour son esthétique, c’est du côté de F-Zero que Phantom Spark s’inspire pour ses mécaniques. On y retrouve un gameplay avant tout accès sur la vitesse et la fluidité. Pilotez parfaitement fera constamment augmenter votre vitesse, tandis que la moindre collision vous ralentira sévèrement.

Pas d’arme ni de bonus ici, vous ne pourrez compter que sur votre habileté. Aucun concurrent non plus, vous serez généralement seul pour concourir, l’unique adversaire à battre étant le chronomètre. Un classement en ligne, des replays à partager, des défis ainsi qu’un ghost à dépasser, seront là pour assurer la rejouabilité et inciter à améliorer ses temps. L’expérience proposée par Phantom Spark s’apparente finalement à du Time Trial.

Weyrdlets

Genre : Simulation

Simulation Date de sortie : Automne 2024

Automne 2024 Plateformes : PC

: PC Page Steam

Derrière ce nom imprononçable se cache un jeu dans lequel vous devrez élever des animaux virtuels uniques, comme des tamagochis mais en 3D. Vous devrez leur construire un abri sur une petite île, veillez à ce qu’ils se nourrissent ou à ce qu’ils puissent se détendre via des jeux.

Là où Weyrdlets se démarque des autres jeux du genre déjà vu des milliers de fois, c’est dans la possibilité de faire en sorte que votre compagnon virtuel ne cesse pas d’exister une fois la fenêtre du jeu baissée. Vous pouvez faire en sorte que votre animal de compagnie vous accompagne dans vos tâches du quotidien sur votre PC, en étant présent sur votre bureau ou en le laissant regarder des vidéos YouTube avec vous.

Steel Seed

Genre : Action

: Action Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Page Steam

Si vous êtes plus branchés science-fiction, allez plutôt du côté de Steel Seed qui semble offrir une aventure spatiale assez sombre dans laquelle notre héroïne devra enquêter sur une installation étrange sur une planète tout aussi mystérieuse, qui cache peut-être le moyen de sauver la race humaine.

Un jeu d’action narratif assez ambitieux, comme on peut le voir sur ces images, et qui mêle phases de plateformes et infiltration, tout en résolvant des puzzles à l’aide de notre robot compagnon KOBY, qui sera la seule entité capable de nous prêter main-forte dans cet endroit.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Genre : Action – RPG

: Action – RPG Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox One – Xbox Series – Switch Page Steam

D’accord, on a menti, voici un deuxième Souls-like pour cette sélection. Enfin, c’est comme cela que le studio décrit Tails of Iron 2, même si le jeu n’est en réalité pas du tout similaire à l’idée de ce que l’on peut se faire du genre.

Dans cette suite, vous contrôlez toujours un rat (doublé par Doug Cockle, la voix iconique de Geralt dans The Witcher) qui va devoir unir les différents clans du royaume pour repousser une menace obscure. Une aventure en 2D qui se montre aussi impitoyable que la première, avec de terribles monstres à combattre et une colonie à gérer pour devenir plus puissant. Même si vous n’avez pas joué au premier (ou plutôt surtout si vous ne l’avez pas fait), c’est l’occasion de découvrir cette licence.

Farewell North

Genre : Aventure

: Aventure Date de sortie : 15 août 2024

: 15 août 2024 Plateformes : PC

: PC Page Steam

La prochaine démo à essayer apportera un peu plus de calme avec un jeu d’aventure qui va jouer avec les couleurs. Farewell North, c’est un titre qui plaira assurément aux meilleures personnes, autrement dit, celles qui aiment les chiens (mais en dessous de celles qui aiment les chats – ou pas).

A quelques semaines de sa sortie, cette démo est l’occasion de découvrir son concept avec une petite portion de gameplay, à travers un voyage onirique avec la plus belle des compagnies : un Border Collie. Ce monde ouvert vous demandera de littéralement redonner les couleurs à travers une histoire qui promet quelques émotions, en abordant des thèmes émouvants, comme celui des adieux.

The Alters

Genre : Survie – Gestion

: Survie – Gestion Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Page Steam

On termine cette sélection par un titre qui commence a faire pas mal de bruit. The Alters propose un concept intrigant dans lequel on est amené à créer des doubles de nous-mêmes pour tenter de collaborer avec eux afin de quitter une planète dangereuse. Mais la cohabitation avec soi-même n’est pas forcément chose aisée.

Il vous faudra gérer toute une base tout en tentant d’explorer les lieux malgré les dangers mortels qui vous attendent dans la nature. Un passage obligé pour récupérer les ressources dont vous et vos doubles avez besoin pour survivre. Si le jeu a fait parler de lui, c’est pour son atmosphère spéciale et sa réalisation de haut niveau, avec des panoramas très réussis.

On aurait aussi pu citer des dizaines d’autres jeux, avec Test Drive Unlimited Solar Crown, Dustborn, Project Tower, Dungeons of Hinterberg, REKA et bien d’autres. Et vous, quels jeux avez-vous remarqués durant cette édition du Steam Nex Fest ?