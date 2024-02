Elden Ring : Le DLC Shadow of the Erdtree sortira le 21 juin, tout savoir sur cette énorme extension

Le moment est enfin venu. Pour célébrer le deuxième anniversaire de son jeu le plus populaire, From Software a enfin levé le voile sur Shadow of the Erdtree, le DLC tant attendu qui doit prolonger l’aventure Elden Ring. Les premières images de cette extension ont été ainsi révélées et nous montrent une aventure qui semble aller bien au-delà d’un DLC classique, tant les lieux inédits et les boss supplémentaires sont nombreux. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Shadow of the Erdtree.